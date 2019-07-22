Пострадавшие в ДТП с бензовозом под Калининградом дети остаются в больнице

КАЛИНИНГРАД, 22 июл - РИА Новости. Четверо детей и один взрослый, пострадавшие в пятницу в автоаварии с участием микроавтобуса и бензовоза под Калининградом, остаются в больницах, сообщили журналистам в министерстве здравоохранения области.

В пятницу около 12.00 (13.00 мск) микроавтобус, в котором кроме водителя находились его шестеро несовершеннолетних внуков, а также жена и дочь, при повороте не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге бензовозу. В результате пятеро детей и водитель госпитализированы. Состояние четверых детей и 62-летнего мужчины медики оценивали как тяжелое, одного ребенка – как крайне тяжелое. В субботу ночью в больнице скончался трехмесячный ребенок, находившийся в критическом состоянии.

"В настоящее время в больницах Калининграда остаются пятеро пострадавших. Взрослый пациент в БСМП переведен из реанимации в обычную палату. Также в обычных палатах Детской областной больницы находятся три ребенка, их состояние близко к удовлетворительному. Один ребенок пока продолжает оставаться в реанимации, но его состояние оценивается медиками как средней степени тяжести с положительной динамикой", - сказали в минздраве.