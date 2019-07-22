Пострадавшие в ДТП с бензовозом под Калининградом дети остаются в больнице

КАЛИНИНГРАД, 22 июл - РИА Новости. Четверо детей и один взрослый, пострадавшие в пятницу в автоаварии с участием микроавтобуса и бензовоза под Калининградом, остаются в больницах, сообщили журналистам в министерстве здравоохранения области.
В пятницу около 12.00 (13.00 мск) микроавтобус, в котором кроме водителя находились его шестеро несовершеннолетних внуков, а также жена и дочь, при повороте не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге бензовозу. В результате пятеро детей и водитель госпитализированы. Состояние четверых детей и 62-летнего мужчины медики оценивали как тяжелое, одного ребенка – как крайне тяжелое. В субботу ночью в больнице скончался трехмесячный ребенок, находившийся в критическом состоянии.
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"В настоящее время в больницах Калининграда остаются пятеро пострадавших. Взрослый пациент в БСМП переведен из реанимации в обычную палату. Также в обычных палатах Детской областной больницы находятся три ребенка, их состояние близко к удовлетворительному. Один ребенок пока продолжает оставаться в реанимации, но его состояние оценивается медиками как средней степени тяжести с положительной динамикой", - сказали в минздраве.
Ранее сообщалось, что в результате аварии бензовоз опрокинулся в кювет, его водитель не пострадал, угрозы разлива топлива не было. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поручил разобрать причины ДТП, принять меры, чтобы обезопасить участок дороги (запретить левый поворот, установить светофор), поскольку эта авария стала уже не первой на этой части трассы.