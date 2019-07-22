В Оренбурге выяснят обстоятельства падения мужчины на аттракционе

УФА, 22 июл — РИА Новости. Следствие организовало проверку по факту падения мужчины с высоты на аттракционе в Оренбурге, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по области.

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"По факту падения мужчины с высоты на аттракционе организована доследственная проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - прокомментировали в СУСК.