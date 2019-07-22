В Оренбурге выяснят обстоятельства падения мужчины на аттракционе

УФА, 22 июл — РИА Новости. Следствие организовало проверку по факту падения мужчины с высоты на аттракционе в Оренбурге, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по области.
Ранее Orenday.ru сообщил, что житель Оренбурга получил травмы во время посещения нового аттракциона "Аэротруба" в одном из парков города. По информации портала, в результате инцидента он получил серьезные травмы и попал в больницу.
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"По факту падения мужчины с высоты на аттракционе организована доследственная проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - прокомментировали в СУСК.