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РИА Новости

В Приангарье пропавшими без вести в зоне паводка числятся семь человек

Вчера, 11:06
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ИРКУТСК, 22 июл – РИА Новости. Число без вести пропавших в зоне паводка в Иркутской области сократилось до 7 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС региона.
Ранее сообщалось о 8 пропавших в зоне наводнения.
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"Без вести пропавшими считаются в настоящий момент 7 человек", - сказал собеседник агентства.
Режим ЧС действует в 8 районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. Погибли 25 человек. За время паводка было подтоплено 107 населенных пункта, почти по 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. От паводка пострадали более 38 тысяч жителей.
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