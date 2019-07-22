В Приангарье пропавшими без вести в зоне паводка числятся семь человек

ИРКУТСК, 22 июл – РИА Новости. Число без вести пропавших в зоне паводка в Иркутской области сократилось до 7 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС региона.

Режим ЧС действует в 8 районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. Погибли 25 человек. За время паводка было подтоплено 107 населенных пункта, почти по 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. От паводка пострадали более 38 тысяч жителей.