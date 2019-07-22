В Севастополе ушел в отставку чиновник, курирующий ФЦП развития региона

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Врио губернатора Михаил Развожаев сообщил об отставке курирующего реализацию федерально-целевой программы развития Севастополя вице-губернатора Ильи Пономарева.

"Илья Вячеславович Пономарев - я его попросил уйти в отставку", - сказал Развожаев на аппаратном совещании в понедельник.

Врио губернатора добавил, что просьба уйти в отставку была озвучена Пономареву в пятницу. Развожаев не назвал ее причин, сообщив, что отставка досрочная, до сформирования нового правительства. Он отметил, что все решения подведомственных Пономареву департаментов на данный момент будут согласовываться лично с ним.

Пономарев работал в правительстве Севастополя с июля 2016 года под руководством ушедшего в отставку губернатора Дмитрия Овсянникова, занимался вопросами бюджета и курировал ФЦП развития региона.