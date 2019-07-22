Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T11:03Z
https://ria.ru/20190722/1556755801.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Севастополе ушел в отставку чиновник, курирующий ФЦП развития региона

Вчера, 11:03
7198
СЕВАСТОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Врио губернатора Михаил Развожаев сообщил об отставке курирующего реализацию федерально-целевой программы развития Севастополя вице-губернатора Ильи Пономарева.
"Илья Вячеславович Пономарев - я его попросил уйти в отставку", - сказал Развожаев на аппаратном совещании в понедельник.
Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе
13 июля, 15:31
Врио губернатора Севастополя отправил правительство в отставку
Врио губернатора добавил, что просьба уйти в отставку была озвучена Пономареву в пятницу. Развожаев не назвал ее причин, сообщив, что отставка досрочная, до сформирования нового правительства. Он отметил, что все решения подведомственных Пономареву департаментов на данный момент будут согласовываться лично с ним.
Пономарев работал в правительстве Севастополя с июля 2016 года под руководством ушедшего в отставку губернатора Дмитрия Овсянникова, занимался вопросами бюджета и курировал ФЦП развития региона.
Правительство РФ в августе 2014 года одобрило Федеральную целевую программу по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя до 2020 года на общую сумму более 800 миллиардов рублей. В июле 2019 года кабмин РФ увеличил объем финансирования программы до 959 миллиардов рублей, суммарно на более чем 880 объектов и мероприятий. В новую версию программы добавлены 88 новых объектов и мероприятий на сумму 56,6 миллиарда рублей, из них: по республике Крым добавлено 32 объекта на сумму 45,8 миллиарда рублей; по городу Севастополю - 56 объектов на сумму 10,8 миллиарда рублей.
2021205
Обсудить 0
Михаил РазвожаевСевастопольПолитика
Рекомендуем
Генпрокурор Украины Юрий Луценко
Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение Луценко
РИА
Новости
В России ужесточат правила провоза багажа
Российский болельщик
В Госдуму внесли законопроект о розничной продаже пива на стадионах
В Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву
Лента
новостей
Metallica исполнила Группу крови на концерте в Лужниках
Metallica спела "Группу крови" в Лужниках
Таможенный пост в аэропорту
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов, овощей и цветов
Президент РФ Владимир Путин
Путин ввел мораторий на господдержку разработки месторождений нефти
Прямая трансляция запуска второй лунной миссии Индии Чандраян-2. 22 июля 2019
Индия запустила к Луне космическую станцию с луноходом
Московская городская избирательная комиссия
МГИК опроверг данные о массовой отбраковке подписей из-за номера паспорта
Выборы в Верховную Раду 2019
Выборы в Верховную раду Украины
Регионы России. Карелия
Соратник Ельцина опроверг сообщения о планах по продаже Карелии
Пресс-конференция по итогам Чемпионата мира – 2019 по водным видам спорта
Самолет в небе
Пассажирский Boeing-747 вернулся в Москву из-за проблем с двигателем
Запуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-13 со стартовой площадки космодрома Байконур
После запуска "Союза" американцы обнаружили в космосе неизвестный объект
Производство минеральной и питьевой воды. Архивное фото
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:03В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:59СМИ назвали возможного кандидата в премьеры Украины
09:55Железнодорожники подняли все сошедшие с рельсов вагоны в Коми
09:53Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
09:49Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства
09:39СК завел шесть дел после обстрелов украинскими силовиками жителей Донбасса
09:37В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень
09:34В Хабаровске рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре в лагере
09:34После ДТП в Омской области с двумя погибшими завели уголовное дело
09:30В Совфеде оценили идею Вакарчука о законе о "сосуществовании" с Россией
09:29В Киргизии заявили о 14 пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном
09:24Жителей Венесуэлы освободили от работы и учебы из-за блэкаута
09:21Генконсул Японии на Сахалине покидает свой пост
09:21В Иркутской области после паводка укрепят берега и очистят русла рек
09:20Нью-Йорк стал первым штатом в США, запретившим удаление когтей у котов
09:16В Китае с начала года более 250 тысяч чиновников наказали за коррупцию
09:14Глава "Слуги народа" исключил возможность амнистии для ополченцев Донбасса
09:11Южная Корея выразила протест России из-за "нарушения границы"
09:10В Иркутской области семь домов остаются подтопленными
09:09Обогреватель мог стать причиной пожара в хабаровском детском лагере
Лента новостейМолния