В России ужесточат правила провоза багажа

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает " В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает " Российская газета ".

Так, россияне смогут провозить не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трех букетов, в каждом из которых может быть не более 15 цветков, листьев или других частей растений.

Это касается как багажа, так и ручной клади.

Для более крупных партий на границе потребуют фитосанитарные сертификаты. Если их нет, товары вернут обратно или уничтожат, причем за счет собственника.

Новые нормы будут распространяться на продукцию с высоким фитосанитарным риском: финики, инжир, ананасы, авокадо, гуава, манго, мангустин, а также абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы и цитрусовые.

Кроме того, под ограничения попали бобовые и орехи, а также овощи: томаты, различные виды капусты, морковь, репа, редис, огурцы, всевозможные луковицы, клубни.

Изменения коснутся пассажиров всех видов транспорта, а также членов экипажей судов, самолетов, вагонов-ресторанов. Кроме того, ограничения затронут и почтовые отправления.

Вещи в багаже

Ранее сервис Aviasales рассказал, какие вещи в багаже выдают россиян за границей.

Первое — это самостоятельная обмотка сумки пленкой, выяснили специалисты сервиса. Туристы хотят обезопасить чемодан от взломов и повреждений, а чтобы сэкономить на упаковке в аэропорту, россияне везут пленку с собой.

Второй предмет — это кипятильник. Его выбирают хозяйственные туристы, так как он более компактный, чем чайник.

Также путешественники берут с собой сигареты, так как в большинстве стран табачные изделия стоят значительно дороже, чем в России.

Многие везут продукты питания – например, колбасу, гречку, хлеб, печенье и семечки.

Еще в сумке российского туриста можно найти тапочки и полотенце. При этом, некоторые берут их с собой в отпуск, а другие - наоборот - забирают из отеля домой.

Большой пакет с лекарствами - почти обязательный предмет в чемодане путешествующих россиян. Респонденты отмечают, что лекарства лучше купить в России, потому как "в Европе ничего серьезнее ибупрофена не купишь без рецепта".

Многие туристы упаковывают в багаж алкоголь: они везут с собой в отпуск водку, либо покупают за границей местные спиртные напитки в качестве сувенира.

На предпоследнем месте списка - "косметичка размером с чемодан", без которой не обойтись российским девушкам. Из обязательных вещей здесь шампуни, гели для душа, скрабы "для всех частей тела", помады, духи и уходовая косметика.

Плойка для волос и обувь на каблуках - предметы, которые берут с собой в отпуск многие россиянки. Причем плойку туристки используют не только для укладки волос, но и как утюг, а еще с ее помощью сушат одежду.

Экономия на багаже

Ранее эксперты Biletix также отметили, что билеты, включающие багаж, растут в цене быстрее, чем те, по которым лететь придется без чемодана.

Так, за первые три месяца этого года средний чек на авиабилеты туда-обратно по России с багажом вырос на 15% (на 1 080 рублей, с 6 990 до 8 080 рублей), а на "безбагажные" авиабилеты – только на 5% (на 274 рубля, с 4 790 до 5 070 рублей).

"Наши данные отражают динамику среднего чека, но не стоимости авиабилетов: на средний чек влияют такие показатели, как число пассажиров в заказе, дальность самого перелета и количество сегментов, а также наличие дополнительных услуг", - пояснили РИА Новости в компании.

За прошедшие месяцы 2019 года самыми доступными направлениями для полетов налегке, без багажа, стали Калуга – Минеральные воды (средний чек на авиабилеты туда-обратно составил 1 674 рублей с учетом раннего бронирования), Москва – Псков (1 726 рублей) и Брянск – Краснодар (1 986 рублей).

Самыми популярными направлениями в этом сегменте оказались Крым, Сочи, Анапа, Тиват и Краснодар.