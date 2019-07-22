Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T11:01Z
https://ria.ru/20190722/1556755674.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В России ужесточат правила провоза багажа

Вчера, 11:01
82505
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Так, россияне смогут провозить не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трех букетов, в каждом из которых может быть не более 15 цветков, листьев или других частей растений.
Это касается как багажа, так и ручной клади.
Для более крупных партий на границе потребуют фитосанитарные сертификаты. Если их нет, товары вернут обратно или уничтожат, причем за счет собственника.
Багаж в аэропорту
4 июня, 19:22
"Аэрофлот" увеличил количество рейсов с безбагажными тарифами
Новые нормы будут распространяться на продукцию с высоким фитосанитарным риском: финики, инжир, ананасы, авокадо, гуава, манго, мангустин, а также абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы и цитрусовые.
Кроме того, под ограничения попали бобовые и орехи, а также овощи: томаты, различные виды капусты, морковь, репа, редис, огурцы, всевозможные луковицы, клубни.
Изменения коснутся пассажиров всех видов транспорта, а также членов экипажей судов, самолетов, вагонов-ресторанов. Кроме того, ограничения затронут и почтовые отправления.
Багаж в аэропорту
4 мая, 16:50
Эксперты рассказали, где чаще всего теряется багаж туристов

Вещи в багаже

Ранее сервис Aviasales рассказал, какие вещи в багаже выдают россиян за границей.
Первое — это самостоятельная обмотка сумки пленкой, выяснили специалисты сервиса. Туристы хотят обезопасить чемодан от взломов и повреждений, а чтобы сэкономить на упаковке в аэропорту, россияне везут пленку с собой.
Второй предмет — это кипятильник. Его выбирают хозяйственные туристы, так как он более компактный, чем чайник.
Также путешественники берут с собой сигареты, так как в большинстве стран табачные изделия стоят значительно дороже, чем в России.
Многие везут продукты питания – например, колбасу, гречку, хлеб, печенье и семечки.
Багаж возле трапа самолета. Архивное фото
30 сентября 2017, 11:24
Эксперты рассказали о новых правилах провоза багажа на авиарейсах
Еще в сумке российского туриста можно найти тапочки и полотенце. При этом, некоторые берут их с собой в отпуск, а другие - наоборот - забирают из отеля домой.
Большой пакет с лекарствами - почти обязательный предмет в чемодане путешествующих россиян. Респонденты отмечают, что лекарства лучше купить в России, потому как "в Европе ничего серьезнее ибупрофена не купишь без рецепта".
Многие туристы упаковывают в багаж алкоголь: они везут с собой в отпуск водку, либо покупают за границей местные спиртные напитки в качестве сувенира.
На предпоследнем месте списка - "косметичка размером с чемодан", без которой не обойтись российским девушкам. Из обязательных вещей здесь шампуни, гели для душа, скрабы "для всех частей тела", помады, духи и уходовая косметика.
Плойка для волос и обувь на каблуках - предметы, которые берут с собой в отпуск многие россиянки. Причем плойку туристки используют не только для укладки волос, но и как утюг, а еще с ее помощью сушат одежду.
Гордость каталонцев - хамон
25 апреля, 07:29
Россиянам могут запретить ввозить хамон и пармезан, узнали СМИ

Экономия на багаже

Ранее эксперты Biletix также отметили, что билеты, включающие багаж, растут в цене быстрее, чем те, по которым лететь придется без чемодана.
Так, за первые три месяца этого года средний чек на авиабилеты туда-обратно по России с багажом вырос на 15% (на 1 080 рублей, с 6 990 до 8 080 рублей), а на "безбагажные" авиабилеты – только на 5% (на 274 рубля, с 4 790 до 5 070 рублей).
"Наши данные отражают динамику среднего чека, но не стоимости авиабилетов: на средний чек влияют такие показатели, как число пассажиров в заказе, дальность самого перелета и количество сегментов, а также наличие дополнительных услуг", - пояснили РИА Новости в компании.
За прошедшие месяцы 2019 года самыми доступными направлениями для полетов налегке, без багажа, стали Калуга – Минеральные воды (средний чек на авиабилеты туда-обратно составил 1 674 рублей с учетом раннего бронирования), Москва – Псков (1 726 рублей) и Брянск – Краснодар (1 986 рублей).
Самыми популярными направлениями в этом сегменте оказались Крым, Сочи, Анапа, Тиват и Краснодар.
Всего доля безбагажных авиабилетов в январе-марте 2019 года снизилась с 53% до 48% от общего объема бронирования, сообщает Biletix.
Хамон
13 мая, 18:31
Минсельхоз определил правила ввоза импортного хамона
25132101598
Обсудить 16
РоссияОбщество
Популярные комментарии
только и слышу-запретить-ужесточить-обложить! достало
22 июля, 14:27
Ol Min
9122107
авторов закона пора пересадить на МРОТ и тогда дурных мыслей не станет
22 июля, 14:33
Михалыч
8932006
Рекомендуем
Генпрокурор Украины Юрий Луценко
Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение Луценко
РИА
Новости
Производство минеральной и питьевой воды. Архивное фото
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Выборы в Верховную Раду 2019
Выборы в Верховную раду Украины
Шеф-редактор программы Пусть говорят Денис Коновалов
Умер 29-летний шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов
Лента
новостей
Metallica исполнила Группу крови на концерте в Лужниках
Metallica спела "Группу крови" в Лужниках
Таможенный пост в аэропорту
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов, овощей и цветов
В Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву
Президент РФ Владимир Путин
Путин отменил санкции России против Эритреи
В Севастополе ушел в отставку чиновник, курирующий ФЦП развития региона
Прямая трансляция запуска второй лунной миссии Индии Чандраян-2. 22 июля 2019
Индия запустила к Луне космическую станцию с луноходом
На границе Таджикистана и Киргизии произошла перестрелка
Московская городская избирательная комиссия
МГИК опроверг данные о массовой отбраковке подписей из-за номера паспорта
Секретарь СНБО Александр Турчинов на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве
Турчинов заявил, что пятая часть украинцев хочет стать рабами
Попросившая помощи Меркель семья из Кузбасса отказывается покидать барак
Молодые люди на отдыхе
Эксперты рассказали, сколько россиян заводят курортные романы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:08В Совфеде назвали высказывания Помпео о России политическим цинизмом
10:08В Сиднее грузовик с 270 кг наркотиков врезался в полицейские машины
10:03В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:59СМИ назвали возможного кандидата в премьеры Украины
09:55Железнодорожники подняли все сошедшие с рельсов вагоны в Коми
09:53Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
09:49Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства
09:39СК завел шесть дел после обстрелов украинскими силовиками жителей Донбасса
09:37В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень
09:34В Хабаровске рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре в лагере
09:34После ДТП в Омской области с двумя погибшими завели уголовное дело
09:30В Совфеде оценили идею Вакарчука о законе о "сосуществовании" с Россией
09:29В Киргизии заявили о 14 пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном
09:24Жителей Венесуэлы освободили от работы и учебы из-за блэкаута
09:21Генконсул Японии на Сахалине покидает свой пост
09:21В Иркутской области после паводка укрепят берега и очистят русла рек
09:20Нью-Йорк стал первым штатом в США, запретившим удаление когтей у котов
09:16В Китае с начала года более 250 тысяч чиновников наказали за коррупцию
09:14Глава "Слуги народа" исключил возможность амнистии для ополченцев Донбасса
09:11Южная Корея выразила протест России из-за "нарушения границы"
Лента новостейМолния