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РИА Новости

Российский постпред ответил на вопрос о возможных преемниках Амано в МАГАТЭ

Вчера, 11:01
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано
ВЕНА, 22 июл – РИА Новости. Пока никто официально не выдвигался на пост гендиректора Международного агентства по атомной энергии, предстоит определиться с процедурой избрания и решить, кто временно возглавит МАГАТЭ, заявил в понедельник РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано скончался на 73-м году жизни, об этом сообщил в понедельник секретариат агентства.
"Выборы предстоят. Будут определяться в отношении процедуры, кто будет его замещать в период до избрания нового гендиректора", - заявил Ульянов.
"Какие-то страны выдвинут своих кандидатов и между ними будут соревнования. Так было, когда избирали Амано, так будет и сейчас. Пока никто не выдвигался официально", - добавил он.
Говоря о самой процедуре избрания, Ульянов отметил, что нового гендиректора определяет Совет управляющих МАГАТЭ и утверждает генеральная конференция, ежегодно проходящая в сентябре. Однако в данном случае говорить о более конкретной информации и сроках пока рано, добавил постпред.
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