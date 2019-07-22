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РИА Новости

На Ямале пассажир выпал за борт теплохода

Вчера, 10:53
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 июл - РИА Новости. Пассажир выпал за борт из окна теплохода на Оби в Ямало-Ненецком автономном округе, ведутся его поиски, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.
"По предварительным данным, 22 июля около поселка Салемал Ямальского района на 149-м километре реки Обь из окна пассажирского теплохода "Механик Калашников" за борт выпал пассажир 1967 года рождения. Предпринятыми командой теплохода спасательными мероприятиями обнаружить мужчину не удалось", - говорится в сообщении.
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Ведомство уточняет, что идут поиски мужчины, кроме того, следователи опрашивают очевидцев произошедшего, проводится доследственная проверка.
По сведениям окружного информагентства "Север-Пресс", мужчина, выпавший за борт, вел себя неадекватно и находился в состоянии опьянения. Согласно данным СМИ, теплоход совершал рейс по маршруту Салехард - Новый Порт - Антипаюта.
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ЯмалПроисшествия
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