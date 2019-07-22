На Ямале пассажир выпал за борт теплохода

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 июл - РИА Новости. Пассажир выпал за борт из окна теплохода на Оби в Ямало-Ненецком автономном округе, ведутся его поиски, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

"По предварительным данным, 22 июля около поселка Салемал Ямальского района на 149-м километре реки Обь из окна пассажирского теплохода "Механик Калашников" за борт выпал пассажир 1967 года рождения. Предпринятыми командой теплохода спасательными мероприятиями обнаружить мужчину не удалось", - говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что идут поиски мужчины, кроме того, следователи опрашивают очевидцев произошедшего, проводится доследственная проверка.