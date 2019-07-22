В Совфеде ответили на угрозы Киева из-за паспортов для жителей Донбасса

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Москва примет ответные меры на возможные санкции Украины за выдачу паспортов жителям Донбасса, сказал РИА Новости член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что Киев может ввести ограничения, а также усложнить процесс получения российского гражданства выходцами с юго-востока страны.

"Продолжим выдавать паспорта. Это суверенное право России и добровольное желание граждан ДНР и ЛНР. Никаких других промежуточных решений эта процедура не предполагает", — прокомментировал Морозов.

По его словам, Россия с равным успехом может предоставить такой режим для жителей любого другого государства или его частей.

Парламентарий также подчеркнул, что "для граждан Донбасса это возможность получить защиту и социальную поддержку, которой они лишены в собственном государстве".

"А санкции — дело пустое. Ответим", — заключил политик.

Паспортизация жителей Донбасса

В конце ноября 2018 года Украина ограничила въезд на свою территорию для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Владимир Путин заявил, что Москва не будет вводить никаких ответных ограничений, а, напротив, облегчит украинцам получение российского гражданства.

В декабре президент подписал закон, дающий главе государства право определять категории иностранцев, которые могут получить российские паспорта в упрощенном порядке. В апреле вступил в силу соответствующий указ по жителям ДНР и ЛНР, и уже через несколько дней открылись первые центры выдачи документов.

Это вызвало возмущение в Киеве, однако в Москве подчеркнули, что "вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы".

Позже право на упрощенное получение российского гражданства распространилось на всех жителей Донецкой и Луганской областей, а не только самопровозглашенных республик.