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РИА Новости

Задержанного в Чите пожарного подозревают в хищении 1,6 миллиона рублей

Вчера, 10:48
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© СК РФЗадержание сотрудника МЧС в Чите
Задержание сотрудника МЧС в Чите
© СК РФ
ЧИТА, 22 июл — РИА Новости. СК по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело о крупном мошенничестве в составе группы лиц против пожарного, которого ФСБ ранее увела с планерки в мэрии.
Речь идет о заместителе начальника "3-го отряда Федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю" Иване Пименове.
Еще двумя фигурантами являются директор и главный бухгалтер фирмы-подрядчика, уточнили в пресс-службе регионального СУСК.
По версии следствия, в мае 2018 года отряд и фирма заключил госконтракт на оказание услуг по диагностике, техобслуживанию и ремонту пожарной техники на сумму 3,7 миллиона рублей.
При этом фирма, как считает обвинение, выполнила лишь часть работ (поставку запасных частей для техники), всем остальным занимались подчиненные Пименова.
В итоге сумма хищения составила миллион 652 тысячи рублей. "Для этого подозреваемые составили подложные акты выполненных работ, по которым фирме была произведена оплата по госконтракту", — уточнили в ведомстве.
Дома и на работе у подозреваемых прошли обыски, расследование продолжается.
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