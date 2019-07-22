Задержанного в Чите пожарного подозревают в хищении 1,6 миллиона рублей

ЧИТА, 22 июл — РИА Новости. СК по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело о крупном мошенничестве в составе группы лиц против пожарного, которого ФСБ ранее СК по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело о крупном мошенничестве в составе группы лиц против пожарного, которого ФСБ ранее увела с планерки в мэрии.

Речь идет о заместителе начальника "3-го отряда Федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю" Иване Пименове.

Еще двумя фигурантами являются директор и главный бухгалтер фирмы-подрядчика, уточнили в пресс-службе регионального СУСК.

По версии следствия, в мае 2018 года отряд и фирма заключил госконтракт на оказание услуг по диагностике, техобслуживанию и ремонту пожарной техники на сумму 3,7 миллиона рублей.

При этом фирма, как считает обвинение, выполнила лишь часть работ (поставку запасных частей для техники), всем остальным занимались подчиненные Пименова.

В итоге сумма хищения составила миллион 652 тысячи рублей. "Для этого подозреваемые составили подложные акты выполненных работ, по которым фирме была произведена оплата по госконтракту", — уточнили в ведомстве.