Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T10:47Z
https://ria.ru/20190722/1556755323.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Португалии 30 человек пострадали во время природных пожаров, сообщили СМИ

Вчера, 10:47
176
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. По меньшей мере 30 человек пострадали в результате природных пожаров в центральной части Португалии, охвативших территорию площадью 8,5 тысячи гектаров, сообщает издание 20minutes.
Ранее сообщалось о 8 пострадавших.
Пожар начался в субботу в муниципалитете Вила-ди-Рей, расположенном в округе Каштелу-Бранку, а затем перекинулся на территорию соседнего муниципалитета Масан, входящего в состав округа Сантарен.
Как сообщил представитель пожарной службы, ситуация остается "очень сложной", в том числе из-за жары и сильного ветра. В тушении задействованы более 800 пожарных.
По данным издания, за медицинской помощью были вынуждены обратиться 30 человек, состояние одного из них оценивается как тяжелое.
Местные власти расследуют причины возникновения пожаров и не исключают, что возгорание могло быть вызвано действиями человека. Полиция также сообщила о задержании одного подозреваемого.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
12 июля, 21:30
В ООН рассказали о масштабе лесных пожаров в Сибири и на Аляске в этом году
100200
Обсудить 0
ПортугалияВ мире
Рекомендуем
В Сомали прогремел взрыв, сообщили СМИ
РИА
Новости
В Сомали при взрыве погибли не менее десяти человек, сообщили СМИ
В Афганистане при авиаударе погибли не менее восьми человек, сообщили СМИ
В Италии произошел сбой в движении поездов из-за пожара на электровозе
Лента
новостей
В Индии около 70 человек оказались заблокированы из-за пожара в здании
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Родственники забирают детей из лагеря под Хабаровском, где произошел пожар
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,0
В Китае в результате наводнения погибли четыре пеших туриста
В Австралии несовершеннолетние устроили бунт в исправительном центре
Принц Венеции Эммануил-Филиберт Савойский и его супруга, французская актриса Клотильда Куро
В Париже ограбили венецианского принца
Отключение электричества в Каракасе. Архивное фото
В 16 штатах Венесуэлы произошло отключение электричества
В Армении арестовали десять человек после стычек протестующих с полицией
СМИ: в Акапулько пять человек погибли и шесть ранены при нападении на бар
В Нью-Йорке почти 33 тысячи человек остались без электричества
В Польше рассказали подробности дела о смерти пятилетнего россиянина
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:08В Совфеде назвали высказывания Помпео о России политическим цинизмом
10:08В Сиднее грузовик с 270 кг наркотиков врезался в полицейские машины
10:03В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:59СМИ назвали возможного кандидата в премьеры Украины
09:55Железнодорожники подняли все сошедшие с рельсов вагоны в Коми
09:53Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
09:49Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства
09:39СК завел шесть дел после обстрелов украинскими силовиками жителей Донбасса
09:37В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень
09:34В Хабаровске рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре в лагере
09:34После ДТП в Омской области с двумя погибшими завели уголовное дело
09:30В Совфеде оценили идею Вакарчука о законе о "сосуществовании" с Россией
09:29В Киргизии заявили о 14 пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном
09:24Жителей Венесуэлы освободили от работы и учебы из-за блэкаута
09:21Генконсул Японии на Сахалине покидает свой пост
09:21В Иркутской области после паводка укрепят берега и очистят русла рек
09:20Нью-Йорк стал первым штатом в США, запретившим удаление когтей у котов
09:16В Китае с начала года более 250 тысяч чиновников наказали за коррупцию
09:14Глава "Слуги народа" исключил возможность амнистии для ополченцев Донбасса
09:11Южная Корея выразила протест России из-за "нарушения границы"
Лента новостейМолния