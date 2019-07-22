В Португалии 30 человек пострадали во время природных пожаров, сообщили СМИ

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. По меньшей мере 30 человек пострадали в результате природных пожаров в центральной части Португалии, охвативших территорию площадью 8,5 тысячи гектаров, сообщает издание По меньшей мере 30 человек пострадали в результате природных пожаров в центральной части Португалии, охвативших территорию площадью 8,5 тысячи гектаров, сообщает издание 20minutes

Ранее сообщалось о 8 пострадавших.

Пожар начался в субботу в муниципалитете Вила-ди-Рей, расположенном в округе Каштелу-Бранку, а затем перекинулся на территорию соседнего муниципалитета Масан, входящего в состав округа Сантарен.

Как сообщил представитель пожарной службы, ситуация остается "очень сложной", в том числе из-за жары и сильного ветра. В тушении задействованы более 800 пожарных.

По данным издания, за медицинской помощью были вынуждены обратиться 30 человек, состояние одного из них оценивается как тяжелое.