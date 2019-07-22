В России ужесточат получение охотничьего билета, пишут СМИ

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В России могут ужесточить процедуру получения охотничьего билета, позволяющего владеть оружием, В России могут ужесточить процедуру получения охотничьего билета, позволяющего владеть оружием, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на Министерство природных ресурсов и экологии.

В ведомстве считают, что установленные правила — формальная процедура и не гарантируют получения минимальных знаний и навыков, которые требуются для охоты.

Поэтому Минприроды разработало проект поправок, усложняющих процедуру получения охотничьего билета. Сейчас его дорабатывают в соответствии с замечаниями федеральных органов исполнительной власти.

Теперь россиянам придется подтверждать знание требований охотминимума, включающего основы биологии диких животных, правила охоты и техники безопасности.