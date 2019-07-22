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РИА Новости

В России ужесточат получение охотничьего билета, пишут СМИ

Вчера, 10:47
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкОхотник
Охотник
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Охотник. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В России могут ужесточить процедуру получения охотничьего билета, позволяющего владеть оружием, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на Министерство природных ресурсов и экологии.
В ведомстве считают, что установленные правила — формальная процедура и не гарантируют получения минимальных знаний и навыков, которые требуются для охоты.
Поэтому Минприроды разработало проект поправок, усложняющих процедуру получения охотничьего билета. Сейчас его дорабатывают в соответствии с замечаниями федеральных органов исполнительной власти.
Теперь россиянам придется подтверждать знание требований охотминимума, включающего основы биологии диких животных, правила охоты и техники безопасности.
Сейчас получить билет может любой дееспособный гражданин, не имеющий непогашенной судимости за совершение умышленного преступления. При этом достаточно лишь расписки об ознакомлении с требованиями охотминимума.
Мужчины во время охоты
20 июля, 13:33
В России планируют изменить законодательство об охотничьих хозяйствах
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Обсудить 11
РоссияОбщество
Популярные комментарии
Разрешить охоту можно только тем, кто реально этим живет - коренным народам Сибири, таежным жителям... Но когда от нефиг делать понты разводят - это беспредел. Дачки богаты уже по всем заповедникам отстроены для элитных "охотников"...
22 июля, 11:27
Наталья Бурова
67100017
Давно пора уже и охоту запретить, а оружие держать русским только в чем-то типа шутценферайна.
22 июля, 11:09
Ensom Vind
9001011
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