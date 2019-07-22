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РИА Новости

Иранские спецслужбы раскрыли 17 американских шпионов

Вчера, 10:45
11932
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Министерство информации Ирана объявило, что задержало 17 человек, работавших на ЦРУ, сообщает агентство Tasnim.
Некоторые из них приговорены к смертной казни, уточнил генеральный директор ведомства по делам борьбы со шпионажем.
Кроме того, агентство опубликовало снимки сотрудников ЦРУ, которые, по его данным, поддерживали связь с задержанными.
Ранее в июне секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Шамхани заявил, что иранская разведка раскрыла деятельность киберсети, которая находилась под контролем Вашингтона.
Диалог США и Ирана много лет носит напряженный характер, между странами нет дипломатических отношений. Одним из камней преткновения является тема иранского атома.
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Обсудить 12
Центральное разведывательное управлениеИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Поймали верхушку айсберга. ЦРУ может купить, при желании, всех чиновников Ирана, и их семьи, и всех родственников. Нужно только включить печатный станок для зелёной бумаги... Так что бой неравный.
22 июля, 11:43
Volodia Trump
4310211
Ну, в Иране они точно на условное не "соскочат"...
22 июля, 11:59
Константин Иванов
900002
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