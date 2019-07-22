Иранские спецслужбы раскрыли 17 американских шпионов

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Министерство информации Ирана объявило, что задержало 17 человек, работавших на ЦРУ, сообщает агентство Министерство информации Ирана объявило, что задержало 17 человек, работавших на ЦРУ, сообщает агентство Tasnim

Некоторые из них приговорены к смертной казни, уточнил генеральный директор ведомства по делам борьбы со шпионажем.

Кроме того, агентство опубликовало снимки сотрудников ЦРУ, которые, по его данным, поддерживали связь с задержанными.

Ранее в июне секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Шамхани заявил, что иранская разведка раскрыла деятельность киберсети, которая находилась под контролем Вашингтона.