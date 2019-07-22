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РИА Новости

В Италии произошел сбой в движении поездов из-за пожара на электровозе

Вчера, 10:44
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РИМ, 22 июл - РИА Новости, Сергей Старцев. Серьезные перебои в движении поездов на основной железнодорожной линии Италии Милан-Неаполь возникли в понедельник из-за возгорания электровоза, которое произошло рано утром близ Флоренции в районе станции "Ровеццано", многие поезда отменены или отправляются с большим опозданием.
Первоначально стало известно о том, что из-за ЧП полностью блокировано движение поездов между Флоренцией и Римом. Затем выяснилось, что авария вызвала значительно более серьезные последствия, и в настоящее время добраться из Милана или Неаполя до Флоренции по железной дороге можно лишь с трехчасовым опозданием. При этом речь идет о всех видах поездов, включая высокоскоростные.
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Компания "Государственные железные дороги Италии" (FSI) подтвердила факт аварии.
"В настоящее время ведется перепланировка железнодорожного движения", - указывается в распространенном сообщении. Кроме того, компания уведомила, что на месте пожара электровоза работают технические специалисты национальной компании "Итальянская железнодорожная сеть".
По информации местных СМИ, электропоезд в Ровеццано загорелся около 5.00 (6.00 мск), предполагается, что имел место поджог. На место ЧП немедленно прибыли представители железнодорожной полиции Polfer, а также сотрудники спецподразделений государственной полиции Италии. Это уже не первый случай, когда поджоги в районе Флоренции приводят к сбоям в работе национальной железнодорожной сети.
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