В Италии произошел сбой в движении поездов из-за пожара на электровозе

РИМ, 22 июл - РИА Новости, Сергей Старцев. Серьезные перебои в движении поездов на основной железнодорожной линии Италии Милан-Неаполь возникли в понедельник из-за возгорания электровоза, которое произошло рано утром близ Флоренции в районе станции "Ровеццано", многие поезда отменены или отправляются с большим опозданием.

Первоначально стало известно о том, что из-за ЧП полностью блокировано движение поездов между Флоренцией и Римом. Затем выяснилось, что авария вызвала значительно более серьезные последствия, и в настоящее время добраться из Милана или Неаполя до Флоренции по железной дороге можно лишь с трехчасовым опозданием. При этом речь идет о всех видах поездов, включая высокоскоростные.

Компания "Государственные железные дороги Италии" (FSI) подтвердила факт аварии.

"В настоящее время ведется перепланировка железнодорожного движения", - указывается в распространенном сообщении. Кроме того, компания уведомила, что на месте пожара электровоза работают технические специалисты национальной компании "Итальянская железнодорожная сеть".