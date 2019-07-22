Эксперт заявил, что меры ЦБ не позволят возникнуть "пузырям" в кредитовании

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Меры Банка России, включая введение показателя долговой нагрузки, не дадут возникнуть "пузырям" на российском финансовом рынке, в том числе в розничном кредитовании, считает президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Минэкономразвития России готовит предложения по оказанию помощи россиянам, которые не смогут обслуживать свои кредиты, заявил в воскресенье глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью радиостанции " Эхо Москвы ". По его словам, если не принимать мер, в 2021 году в российской экономике может начаться рецессия из-за закредитованности населения.

"К сожалению, в интервью не прозвучали меры, которые планирует реализовывать МЭР, поэтому комментировать это довольно сложно. Однако нам известно, какие меры реализует и планирует реализовать Банк России. На наш взгляд, все они с высокой долей вероятности не позволят возникнуть "пузырям" на финансовом рынке, в том числе, в розничном кредитовании", - сказал Мехтиев.

По его словам, в настоящее время ситуация с просроченной задолженностью находится под контролем.