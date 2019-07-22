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РИА Новости

Эксперт заявил, что меры ЦБ не позволят возникнуть "пузырям" в кредитовании

Вчера, 10:34
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© Fotolia / foxx0002Финансовый расчет
Финансовый расчет
© Fotolia / foxx0002
Финансовый расчет. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Меры Банка России, включая введение показателя долговой нагрузки, не дадут возникнуть "пузырям" на российском финансовом рынке, в том числе в розничном кредитовании, считает президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
Минэкономразвития России готовит предложения по оказанию помощи россиянам, которые не смогут обслуживать свои кредиты, заявил в воскресенье глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью радиостанции "Эхо Москвы". По его словам, если не принимать мер, в 2021 году в российской экономике может начаться рецессия из-за закредитованности населения.
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Эксперт рассказал, к чему приведут новые правила "займов до зарплаты"Центробанк России ограничил аппетиты микрофинансовых организаций – с 1 июля вступили новые правила для компаний, которые выдают микрозаймы. Эксперт Михаил Беляев прокомментировал для радио Sputnik новые меры.
"К сожалению, в интервью не прозвучали меры, которые планирует реализовывать МЭР, поэтому комментировать это довольно сложно. Однако нам известно, какие меры реализует и планирует реализовать Банк России. На наш взгляд, все они с высокой долей вероятности не позволят возникнуть "пузырям" на финансовом рынке, в том числе, в розничном кредитовании", - сказал Мехтиев.
По его словам, в настоящее время ситуация с просроченной задолженностью находится под контролем.
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"Об этом свидетельствует и ряд важных показателей. Так, например, доля просроченной задолженности, несмотря на активный рост кредитного портфеля, несколько месяцев подряд находится на стабильно приемлемом уровне - чуть менее 5%. При этом в ряде сегментов заемщиков снижается и платежная нагрузка", - пояснил эксперт.
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