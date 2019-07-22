В Польше рассказали подробности дела о смерти пятилетнего россиянина

ВАРШАВА, 22 июл – РИА Новости. Польская прокуратура возбудила уголовное дело об убийстве пятилетнего ребенка – гражданина России, в этом деле сыщикам уже "многое известно", сообщил журналистам официальный представитель Окружной прокуратуры Варшавы Лукаш Лапчиньский.

Как сообщалось ранее, пятилетнего мальчика, который находился в населенном пункте Гродзиск-Мазовецкий, 10 июля около 17 часов забрал отец и уехал в неизвестном направлении. Тем же вечером тело мужчины было найдено на железнодорожном переезде. В субботу после 10 дней поисков было обнаружено тело ребенка.

"Кроме вскрытия тела, будут проведены токсикологические экспертизы. Остальные действия были уже проведены во время поисков. Многое, в принципе, мы знаем в этом деле. Мы ждем информацию экспертов", - сказал представитель прокуратуры.

В частности, прокуратура ожидает результатов исследований ДНК следов, обнаруженных в автомобиле отца мальчика, а также данные с электронных носителей, изъятых в его доме.