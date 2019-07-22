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РИА Новости

В Польше рассказали подробности дела о смерти пятилетнего россиянина

Вчера, 10:34
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ВАРШАВА, 22 июл – РИА Новости. Польская прокуратура возбудила уголовное дело об убийстве пятилетнего ребенка – гражданина России, в этом деле сыщикам уже "многое известно", сообщил журналистам официальный представитель Окружной прокуратуры Варшавы Лукаш Лапчиньский.
Как сообщалось ранее, пятилетнего мальчика, который находился в населенном пункте Гродзиск-Мазовецкий, 10 июля около 17 часов забрал отец и уехал в неизвестном направлении. Тем же вечером тело мужчины было найдено на железнодорожном переезде. В субботу после 10 дней поисков было обнаружено тело ребенка.
"Кроме вскрытия тела, будут проведены токсикологические экспертизы. Остальные действия были уже проведены во время поисков. Многое, в принципе, мы знаем в этом деле. Мы ждем информацию экспертов", - сказал представитель прокуратуры.
В частности, прокуратура ожидает результатов исследований ДНК следов, обнаруженных в автомобиле отца мальчика, а также данные с электронных носителей, изъятых в его доме.
Уже известно, что отец мальчика имел среди прочего финансовые проблемы, возникшие из-за пристрастия к азартным играм. Кроме того, по неофициальной информации, недавно в полицию было заявлено о домашнем насилии со стороны отца ребенка.
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