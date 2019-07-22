Эксперт рассказал о возможных последствиях выборов в Раду для Зеленского

Владимир Зеленский у избирательного участка в Киеве в день досрочных выборов в Верховную раду Украины

Владимир Зеленский у избирательного участка в Киеве в день досрочных выборов в Верховную раду Украины

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В случае, если партия президента Украины Владимира Зеленского получит абсолютное большинство в парламенте, быстрых изменений в ситуации на Украине ждать не стоит, считает директор российского Института новейших государств Алексей Мартынов.

Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. Согласно данным ЦИК после обработки 42,62% протоколов, партия Зеленского набирает 42,31%, сохраняя значительный отрыв от партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" (12,79%). Третье место занимает партия бывшего президента Порошенко (8,7%), далее идет "Батькивщина" (8,09%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,39%. Согласно данным трети подсчитанных протоколов, кандидаты от президентской партии "Слуга народа" выигрывают в 117 одномандатных округах, еще в 51 округе побеждают самовыдвиженцы, что теоретически дает возможность получить в парламенте большинство и создать правительство самостоятельно, не формируя коалицию с другими силами.

"Вполне возможно, что Зеленский обойдется без коалиционного соглашения с, например, Вакарчуком, хотя, мне кажется, он ему никак не мешает - Зеленский может взять его себе", - сказал Мартынов РИА Новости.

При этом, по его словам, исходя из того, как в последние несколько месяцев себя проявил Зеленский на посту президента и учитывая, что "ему было тяжело действовать в условиях враждебной Рады, но, тем не менее, на Украине мало что поменяется".