В ЛНР заявили, что обнаружили тайник диверсантов

ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Тайник украинских диверсантов обнаружили сотрудники Министерства госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики в районе поселка Металлист возле Луганска, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе МГБ ЛНР.

"Сотрудниками министерства государственной безопасности в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в районе населенного пункта Металлист обнаружен тайник с оружием и боеприпасами, предназначенными для украинских диверсионно-разведывательных групп", - заявили в ведомстве.

Собеседник агентства уточнил, что в тайнике обнаружили, в числе прочего, автомат Калашникова, гранаты, взрыватели и патроны.