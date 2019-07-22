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РИА Новости

В ЛНР заявили, что обнаружили тайник диверсантов

Вчера, 10:30
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ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Тайник украинских диверсантов обнаружили сотрудники Министерства госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики в районе поселка Металлист возле Луганска, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе МГБ ЛНР.
"Сотрудниками министерства государственной безопасности в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в районе населенного пункта Металлист обнаружен тайник с оружием и боеприпасами, предназначенными для украинских диверсионно-разведывательных групп", - заявили в ведомстве.
Собеседник агентства уточнил, что в тайнике обнаружили, в числе прочего, автомат Калашникова, гранаты, взрыватели и патроны.
"Проводятся дальнейшие мероприятия по предупреждению и пресечению террористических актов, а также выявлению и документированию фактов незаконного оборота оружия на территории Луганской народной республики", - уточнили в пресс-службе.
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