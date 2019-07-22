На Кубани два человека погибли в ДТП с "Газелью"

СОЧИ, 22 июл - РИА Новости. Два человека погибли и еще трое госпитализированы после столкновения легкового автомобиля и "Газели" на Кубани, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что в понедельник около 5.00 на 102-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в Гулькевичском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Passat не выдержал безопасную дистанцию и врезался в двигающуюся в попутном направлении грузовую "Газель". После столкновения фургон опрокинулся набок, а легковой автомобиль съехал в кювет.
"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два пассажира иномарки - девушка 1994 года рождения и мужчина 1961 года рождения. В лечебное учреждение с места аварии доставили водителя и двух пассажиров Volkswagen, среди которых малолетний ребенок", - говорится в сообщении.
По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.