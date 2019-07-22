Суд по делу об изнасиловании дознавателя в Уфе начнется 29 июля

УФА, 22 июл - РИА Новости. Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об изнасиловании сотрудницы полиции коллегами в Уфе начнутся 29 июля, сообщил РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Аслям Халиков.

В понедельник в Кировском районном суде Уфы начались предварительные слушания по делу о групповом изнасиловании тремя экс-полицейскими коллеги. Слушания проходят в закрытом режиме.

"Суд с допросами обвиняемых и потерпевшей начнётся 29 июля. Мера пресечения экс-полицейских не смягчена, они так же остаются под домашним арестом", - сказал РИА Новости адвокат.

Один из обвиняемых Павел Яромчук сказал журналистам, когда его выводили из зала, что "верит в справедливость суда".

Инцидент, ставший поводом для уголовного дела, произошел в конце октября прошлого года. 23-летняя дознавательница полиции заявила, что три начальника надругались над ней прямо в отделе полиции. Офицеров вскоре задержали и поместили в СИЗО, но впоследствии отпустили под домашний арест.

Их уволили из органов по отрицательным мотивам, не дожидаясь приговора, но такая же кара постигла и саму девушку. Выяснилось, что в момент преступления она выпивала с коллегами прямо на рабочем месте.