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РИА Новости

Суд по делу об изнасиловании дознавателя в Уфе начнется 29 июля

Вчера, 10:05
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УФА, 22 июл - РИА Новости. Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об изнасиловании сотрудницы полиции коллегами в Уфе начнутся 29 июля, сообщил РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Аслям Халиков.
В понедельник в Кировском районном суде Уфы начались предварительные слушания по делу о групповом изнасиловании тремя экс-полицейскими коллеги. Слушания проходят в закрытом режиме.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 01:00
Дело об изнасиловании сотрудницы полиции в Уфе
"Суд с допросами обвиняемых и потерпевшей начнётся 29 июля. Мера пресечения экс-полицейских не смягчена, они так же остаются под домашним арестом", - сказал РИА Новости адвокат.
Один из обвиняемых Павел Яромчук сказал журналистам, когда его выводили из зала, что "верит в справедливость суда".
Инцидент, ставший поводом для уголовного дела, произошел в конце октября прошлого года. 23-летняя дознавательница полиции заявила, что три начальника надругались над ней прямо в отделе полиции. Офицеров вскоре задержали и поместили в СИЗО, но впоследствии отпустили под домашний арест.
Их уволили из органов по отрицательным мотивам, не дожидаясь приговора, но такая же кара постигла и саму девушку. Выяснилось, что в момент преступления она выпивала с коллегами прямо на рабочем месте.
В настоящее время обвиняемые Павел Яромчук, Эдуард Матвеев и Салават Галиев находятся под домашним арестом. Виновными они себя не считают. Следствие заявляло, что нашли следы изнасилования, проведя обыски и сложные экспертные исследования.
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