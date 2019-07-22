В Херсоне машина, перевозившая избирательные бюллетени, попала в ДТП

КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Авария с участием автомобиля, который перевозил избирательные бюллетени, произошла в Херсоне, пострадала сотрудница полиции, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

“Водитель автомобиля "ЗАЗ Славута", выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении автомобилю Volkswagen Transporter. В результате столкновения микроавтобус перевернулся. Как выяснилось, автомобиль Volkswagen осуществлял перевозку избирательных бюллетеней в окружную комиссию”, - говорится в сообщении.

По данным полиции, авария произошла около 6.00 (совпадает с мск), в результате ДТП незначительные телесные повреждения получила сотрудница полиции, члены участковой избирательной комиссии не пострадали. Бюллетени не повреждены, их передали членам окружной комиссии. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.