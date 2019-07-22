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РИА Новости

В Херсоне машина, перевозившая избирательные бюллетени, попала в ДТП

09:58
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© REUTERS / Gleb GaranichЧлены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени на избирательном участке после парламентских выборов. 21 июля 2019
Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени на избирательном участке после парламентских выборов. 21 июля 2019
© REUTERS / Gleb Garanich
Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени на избирательном участке после парламентских выборов. 21 июля 2019
КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Авария с участием автомобиля, который перевозил избирательные бюллетени, произошла в Херсоне, пострадала сотрудница полиции, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
“Водитель автомобиля "ЗАЗ Славута", выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении автомобилю Volkswagen Transporter. В результате столкновения микроавтобус перевернулся. Как выяснилось, автомобиль Volkswagen осуществлял перевозку избирательных бюллетеней в окружную комиссию”, - говорится в сообщении.
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По данным полиции, авария произошла около 6.00 (совпадает с мск), в результате ДТП незначительные телесные повреждения получила сотрудница полиции, члены участковой избирательной комиссии не пострадали. Бюллетени не повреждены, их передали членам окружной комиссии. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 43,5%, за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,5%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко - 8,1%. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,1%) и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,6%). Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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