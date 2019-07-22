Гонконгская полиция объяснила, почему поздно прибыла на место столкновений

ПЕКИН, 22 июл – РИА Новости. Официальный представитель полиции Гонконга Джон Цзе заявил, что полиция поздно прибыла на место массовых столкновений в метро из-за занятости другими инцидентами в городе.
В воскресенье вечером во время массовых протестов в Гонконге на станции метро "Юаньлан" люди в белых футболках, вооруженные металлическими прутами и палками, напали на пассажиров, которых посчитали демонстрантами. В результате пострадали 45 человек. Полиция подверглась критике за то, что прибыла на место происшествия слишком поздно.
Джон Цзе сообщил, что звонок в полицию о ситуации на станции поступил около 22.45 по местному времени, спустя семь минут двое сотрудников полиции прибыли на место происшествия. Однако в это время внутри станции находились более сотни человек, некоторые были вооружены. Сотрудники полиции решили, что ситуация слишком серьезная, и вызвали подкрепление.
"В это же время в этом же районе было много других драк и поджогов, поэтому подкрепления не было до 23.20", - заявил Джон Цзе на пресс-конференции, его слова приводит издание RTHK.
Он добавил, что полиция считает действия двух сотрудников правильными, так как у них не было защитной экипировки. Несмотря на то, что они были вооружены, открывать огонь в таком людном месте было бы слишком опасно.
По его словам, офицеры никого не задержали, потому что не были уверены в том, что каждый, кто находился на станции, вовлечен в инцидент.
Он также опроверг заявления, что полиция вступила в сговор с членами триады и позволила этому нападению случиться. Он подчеркнул, что полиция не сотрудничает ни с какими криминальными элементам и задержания будут произведены после сбора достаточных улик.
В воскресенье десятки тысяч демонстрантов в Гонконге вышли на третью за последние месяцы масштабную акцию протеста, начав марш около 15.30 по местному времени от парка Виктория. Акция была согласована с властями, однако полиция потребовала сократить маршрут из соображений безопасности. Тем не менее, демонстранты вышли за пределы согласованного маршрута и начали блокировать главные дороги города. По данным организаторов, в акции приняли участие 430 тысяч человек, полиция называет цифру 138 тысяч человек. В ходе протестов полиция распылила слезоточивый газ, однако это не помогло разогнать толпу демонстрантов, которые бросали кирпичи и другие предметы в полицейских. Толпу удалось рассеять после того, как полицейские открыли стрельбу резиновыми пулями.