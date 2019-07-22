Гонконгская полиция объяснила, почему поздно прибыла на место столкновений

Столкновения между полицейскими и участниками акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции в Гонконге. 21 июля 2019

ПЕКИН, 22 июл – РИА Новости. Официальный представитель полиции Гонконга Джон Цзе заявил, что полиция поздно прибыла на место массовых столкновений в метро из-за занятости другими инцидентами в городе.

В воскресенье вечером во время массовых протестов в Гонконге на станции метро "Юаньлан" люди в белых футболках, вооруженные металлическими прутами и палками, напали на пассажиров, которых посчитали демонстрантами. В результате пострадали 45 человек. Полиция подверглась критике за то, что прибыла на место происшествия слишком поздно.

Джон Цзе сообщил, что звонок в полицию о ситуации на станции поступил около 22.45 по местному времени, спустя семь минут двое сотрудников полиции прибыли на место происшествия. Однако в это время внутри станции находились более сотни человек, некоторые были вооружены. Сотрудники полиции решили, что ситуация слишком серьезная, и вызвали подкрепление.

"В это же время в этом же районе было много других драк и поджогов, поэтому подкрепления не было до 23.20", - заявил Джон Цзе на пресс-конференции, его слова приводит издание RTHK

Он добавил, что полиция считает действия двух сотрудников правильными, так как у них не было защитной экипировки. Несмотря на то, что они были вооружены, открывать огонь в таком людном месте было бы слишком опасно.

По его словам, офицеры никого не задержали, потому что не были уверены в том, что каждый, кто находился на станции, вовлечен в инцидент.

Он также опроверг заявления, что полиция вступила в сговор с членами триады и позволила этому нападению случиться. Он подчеркнул, что полиция не сотрудничает ни с какими криминальными элементам и задержания будут произведены после сбора достаточных улик.