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РИА Новости

Число погибших в ДТП на Кубани возросло до пяти человек

09:32
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СОЧИ, 22 июл - РИА Новости. Число погибших после столкновения двух легковушек в Краснодарском крае возросло до пяти человек, в больнице скончался семилетний мальчик, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Авария случилась в понедельник около 5.50 на 1433-м километре автодороги М-4 "Дон" в Туапсинском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ-2114" выехал на встречную полосу и столкнулся с Daewoo Nexia. Сообщалось, что в ДТП погибли четыре человека, и ещё четверо были доставлены в больницу.
"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля, а также водитель и пассажир иномарки. Также с места аварии в лечебное учреждение доставлены четыре пассажира Daewoo, среди которых десятилетняя девочка и семилетний мальчик, который от полученных травм скончался в больнице", - говорится в сообщении.
По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.
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