Число погибших в ДТП на Кубани возросло до пяти человек

СОЧИ, 22 июл - РИА Новости. Число погибших после столкновения двух легковушек в Краснодарском крае возросло до пяти человек, в больнице скончался семилетний мальчик, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Авария случилась в понедельник около 5.50 на 1433-м километре автодороги М-4 "Дон" в Туапсинском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ-2114" выехал на встречную полосу и столкнулся с Daewoo Nexia. Сообщалось, что в ДТП погибли четыре человека, и ещё четверо были доставлены в больницу.