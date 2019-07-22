Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска отправили на Байконур

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Ракета-носитель "Протон-М" для запуска европейского телекоммуникационного спутника Eutelsat 5 West B и американского технологического MEV-1 отправлена из Москвы на космодром Байконур, сообщил в понедельник Центр Хруничева (предприятие Роскосмоса).

Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал, что запуск спутников планируется на 20 сентября.

"В ночь на 22 июля из ракетно-космического завода Центра Хруничева на космодром Байконур отправлены средства выведения в составе ракеты-носителя "Протон-М", головного обтекателя, переходной системы и разгонного блока "Бриз-М" для кластерного запуска космических аппаратов Eutelsat 5 West B и MEV-1", - говорится в сообщении на сайте предприятия.

В 2019 году было осуществлено два пуска ракет "Протон-М", до конца года планируются ещё четыре пуска.

Коммерческие пуски ракет "Протон-М" осуществляются Центром Хруничева по контрактам с компанией International Launch Services.