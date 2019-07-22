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РИА Новости

Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска отправили на Байконур

09:32
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© Фото : официальная страница "Роскосмос" в сети вКонтактеРакета "Протон-М"
Ракета Протон-М
© Фото : официальная страница "Роскосмос" в сети вКонтакте
Ракета "Протон-М". Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Ракета-носитель "Протон-М" для запуска европейского телекоммуникационного спутника Eutelsat 5 West B и американского технологического MEV-1 отправлена из Москвы на космодром Байконур, сообщил в понедельник Центр Хруничева (предприятие Роскосмоса).
Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал, что запуск спутников планируется на 20 сентября.
"В ночь на 22 июля из ракетно-космического завода Центра Хруничева на космодром Байконур отправлены средства выведения в составе ракеты-носителя "Протон-М", головного обтекателя, переходной системы и разгонного блока "Бриз-М" для кластерного запуска космических аппаратов Eutelsat 5 West B и MEV-1", - говорится в сообщении на сайте предприятия.
Запуск ракеты-носителя Протон-М с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией Спектр-РГ с космодрома Байконур. 13 июля 2019
13 июля, 23:23
Отремонтировавших "Протон-М" специалистов представят к госнаградам
В 2019 году было осуществлено два пуска ракет "Протон-М", до конца года планируются ещё четыре пуска.
Коммерческие пуски ракет "Протон-М" осуществляются Центром Хруничева по контрактам с компанией International Launch Services.
Всего с 1996 по 2018 годы компания International Launch Services, являющаяся поставщиком пусковых услуг с помощью ракет "Протон" на зарубежном рынке, осуществила 96 коммерческих пусков "Протонов".
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Байконур (космодром)РИА Наука
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