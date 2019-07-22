Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T09:26Z
https://ria.ru/20190722/1556752808.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/75593/78/755937866_0:50:2000:1175_1036x0_80_0_0_de18e09689479d6286ef848cebfae675.jpg
РИА Новости

Western Union ограничила сумму переводов за границу

09:26
1576
© Fotolia / serg11Пачки денег
Пачки денег
© Fotolia / serg11
Пачки денег. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Одна из крупнейших работающих в РФ систем денежных переводов Western Union ограничила размер перевода за границу, кроме Казахстана, Киргизии, Китая и Вьетнама, суммой в 600 тысяч рублей в течение 30 календарных дней, сообщили РИА Новости в ее контакт-центре.
Это не первое подобное ограничение, вводимое системой. С 16 апреля суммой в 100 тысяч рублей также в течение 30 дней ограничена сумма одного денежного перевода, отправляемого из РФ в Казахстан, Киргизию, Китай и Вьетнам. Как тогда пояснял сотрудник компании, эти меры направлены на минимизацию рисков использования денежных средств в противоправных целях.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019
15 июля, 19:32
В Госдуму внесли законопроект о совершении резидентами валютных операций
"Во все остальные страны в течение 30 дней действует лимит 600 тысяч рублей. Ограничение действует с сегодняшнего дня", - сказал в понедельник сотрудник контакт-центра Western Union.
По данным ЦБ, в 2018 году физлица перевели из России за рубеж 47,84 миллиарда долларов - это почти на 9% больше, чем годом ранее. При этом из России в страны дальнего зарубежья физлица перевели 34,56 миллиарда долларов, в государства СНГ - 13,28 миллиарда долларов. Средняя сумма одного перевода в страны дальнего зарубежья составила 177 долларов, а страны СНГ - 241 доллар.
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн
17 мая, 10:23
Сбербанк запустил онлайн-переводы на счета в 14 европейских стран
Страновая статистика по переводам из России по итогам прошлого года выглядит следующим образом: тройкой лидеров стали Швейцария (9,2 миллиарда долларов), США (2,7 миллиарда долларов), Великобритания (2,5 миллиарда долларов). В Китай из России было переведено 942 миллиона долларов. Из стран СНГ переведено больше всего было в Узбекистан (4,1 миллиарда долларов), Таджикистан (2,6 миллиарда долларов) и Киргизию (2,4 миллиарда долларов). На Украину переведено 498 миллионов долларов - существенно меньше, чем в 2017 году (750 миллионов долларов).
В пользу физлиц в Россию в минувшем году было переведено 22,45 миллиарда долларов - на 8% больше, чем в 2017 году. Из стран дальнего зарубежья было переведено 18,85 миллиарда долларов, из СНГ - 3,6 миллиарда долларов.
Мигранты. Архивное фото
5 июля 2018, 03:37
Эксперты обрисовали портрет типичного отправителя денежных средств в России
900401
Обсудить 0
The Western Union CompanyРоссияЭкономика
Рекомендуем
Нестор Шуфрич
Шуфрич усомнился в политической легитимности будущей Рады
РИА
Новости
Надежда Савченко
Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов, сообщили СМИ
Экс-президент Украины Петр Порошенко общается с журналистами на избирательном участке в Киеве
Партия Порошенко победила на выборах в Раду на участках за рубежом
Президент Украины Владимир Зеленский
Ответственность за Украину лежит только на Зеленском, заявил Шуфрич
Лента
новостей
Таможенный пост в аэропорту
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов, овощей и цветов
Политолог оценил предварительные результаты выборов в Раду
Metallica исполнила Группу крови на концерте в Лужниках
Metallica спела "Группу крови" в Лужниках
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Партия Зеленского лидирует с большим отрывом после обработки 42% протоколов
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019
Украинский экс-дипломат рассказал, что станет "могилой" Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине рассказали о ловушке для Зеленского
Посетитель ярмарки вакансий
Названы регионы с самой сложной ситуацией на рынке труда
Число погибших в ДТП на Кубани возросло до пяти человек
Выборы в Верховную Раду 2019
Выборы в Верховную раду Украины
Избиратель изучает бюллетень на участке в Киеве, перед тем как проголосовать на досрочных выборах в Верховную раду Украины
"Это катастрофа!" Кто прошел в Верховную раду
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Партия Зеленского получает 188 мест в Раде, подсчитали СМИ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:58В Херсоне машина, перевозившая избирательные бюллетени, попала в ДТП
09:58Стала известна стоимость постройки двух новых ледоколов типа "Арктика"
09:54В Коми вагоны с углем сошли с рельсов
09:53Силовики семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:53Гонконгская полиция объяснила, почему поздно прибыла на место столкновений
09:38В Оренбургской области сотрудник МЧС погиб при тушении природного пожара
09:32Число погибших в ДТП на Кубани возросло до пяти человек
09:32Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска отправили на Байконур
09:26Western Union ограничила сумму переводов за границу
09:25Партия Порошенко победила на выборах в Раду на участках за рубежом
09:21Ответственность за Украину лежит только на Зеленском, заявил Шуфрич
09:15В Приангарье для пострадавших проведут ярмарки с предложениями жилья
09:14Политолог оценил предварительные результаты выборов в Раду
09:10Названы регионы с самой сложной ситуацией на рынке труда
09:10На Алтае начали проверку после гибели туриста под лавиной
09:10На Кубани четыре человека погибли в ДТП
09:06Шуфрич усомнился в политической легитимности будущей Рады
09:03В Краснодаре за день выпала месячная норма осадков
08:58Партия Зеленского лидирует с большим отрывом после обработки 42% протоколов
08:51СМИ: в Акапулько пять человек погибли и шесть ранены при нападении на бар
Лента новостейМолния