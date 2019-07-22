Western Union ограничила сумму переводов за границу

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Одна из крупнейших работающих в РФ систем денежных переводов Western Union ограничила размер перевода за границу, кроме Казахстана, Киргизии, Китая и Вьетнама, суммой в 600 тысяч рублей в течение 30 календарных дней, сообщили РИА Новости в ее контакт-центре.

Это не первое подобное ограничение, вводимое системой. С 16 апреля суммой в 100 тысяч рублей также в течение 30 дней ограничена сумма одного денежного перевода, отправляемого из РФ в Казахстан, Киргизию, Китай и Вьетнам. Как тогда пояснял сотрудник компании, эти меры направлены на минимизацию рисков использования денежных средств в противоправных целях.

"Во все остальные страны в течение 30 дней действует лимит 600 тысяч рублей. Ограничение действует с сегодняшнего дня", - сказал в понедельник сотрудник контакт-центра Western Union.

По данным ЦБ, в 2018 году физлица перевели из России за рубеж 47,84 миллиарда долларов - это почти на 9% больше, чем годом ранее. При этом из России в страны дальнего зарубежья физлица перевели 34,56 миллиарда долларов, в государства СНГ - 13,28 миллиарда долларов. Средняя сумма одного перевода в страны дальнего зарубежья составила 177 долларов, а страны СНГ - 241 доллар.

Страновая статистика по переводам из России по итогам прошлого года выглядит следующим образом: тройкой лидеров стали Швейцария (9,2 миллиарда долларов), США (2,7 миллиарда долларов), Великобритания (2,5 миллиарда долларов). В Китай из России было переведено 942 миллиона долларов. Из стран СНГ переведено больше всего было в Узбекистан (4,1 миллиарда долларов), Таджикистан (2,6 миллиарда долларов) и Киргизию (2,4 миллиарда долларов). На Украину переведено 498 миллионов долларов - существенно меньше, чем в 2017 году (750 миллионов долларов).