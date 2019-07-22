Ответственность за Украину лежит только на Зеленском, заявил Шуфрич

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что предварительные результаты парламентских выборов на Украине свидетельствуют о том, что теперь за всю страну будет ответственным только президент Владимир Зеленский.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. После обработки 42,62% протоколов партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 42,31%, партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 12,79%. Третье место у партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,7%, далее идет партия "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко с 8,09%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,39%.

"Мой немалый опыт подсказывает мне, что уже через несколько месяцев будет другая оценка и другие эмоции. Но сегодня ситуация такая, что власть, скорее всего, сконцентрируется в одних руках. Все остальные – это будут декоративные приставки. А ответственность с сегодняшнего дня, и с момента формирования коалиции, у одного человека – Владимира Зеленского", - сказал Шуфрич на брифинге партии в понедельник, трансляцию вел телеканал "112.Украина"

Депутат также предположил, что партия команды Зеленского рассчитывала на получение поддержки избирателей за счет позитивного восприятия сериала "Слуга народа", персонажи в котором могут существенно отличаться от реальных политиков. "Может быть, это все была бутафория, ширма, за которой скрывался расчет на влияние фильма "Слуга народа"? И пока люди не проснулись – не меняя избирательную систему, используя наиболее коррупционную систему выборов, мажоритарную, вчера были проведены выборы?", - добавил Шуфрич.