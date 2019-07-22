Названы регионы с самой сложной ситуацией на рынке труда

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. В начале июля наиболее высокий коэффициент напряженности на рынке труда зафиксирован в Республике Ингушетия. Об этом В начале июля наиболее высокий коэффициент напряженности на рынке труда зафиксирован в Республике Ингушетия. Об этом пишет RT со ссылкой на данные Роструда.

Коэффициент напряженности рассматривается как отношение количества безработных граждан к числу вакансий, заявленных работодателями в крупных и средних организациях региона. По всей стране он составляет 0,5.

В Ингушетии — 118,4. Так, на 24,3 тысячи официально безработных приходится всего 206 открытых вакансий.

Второе место занимает Чеченская Республика, где коэффициент напряженности на рынке труда составляет 23,8. Сложная ситуация также в Дагестане (18,6), Северной Осетии (6,1) и Тыве (5,2).

При этом наиболее низкий коэффициент напряженности на рынке труда наблюдается в Амурской и Еврейской автономной областях — 0,1.