Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T09:10Z
https://ria.ru/20190722/1556752475.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151468/07/1514680790_0:130:2000:1255_1036x0_80_0_0_c26e5e6d31264686ec9979cc447dd3a3.jpg
РИА Новости

Названы регионы с самой сложной ситуацией на рынке труда

09:10
1205
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПосетитель ярмарки вакансий
Посетитель ярмарки вакансий
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Посетитель ярмарки вакансий. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. В начале июля наиболее высокий коэффициент напряженности на рынке труда зафиксирован в Республике Ингушетия. Об этом пишет RT со ссылкой на данные Роструда.
Коэффициент напряженности рассматривается как отношение количества безработных граждан к числу вакансий, заявленных работодателями в крупных и средних организациях региона. По всей стране он составляет 0,5.
В Ингушетии — 118,4. Так, на 24,3 тысячи официально безработных приходится всего 206 открытых вакансий.
Второе место занимает Чеченская Республика, где коэффициент напряженности на рынке труда составляет 23,8. Сложная ситуация также в Дагестане (18,6), Северной Осетии (6,1) и Тыве (5,2).
Продавец принимает свежий хлеб в сельском магазине
3 июня, 07:32
Росстат выяснил, в каких сферах больше всего безработных
При этом наиболее низкий коэффициент напряженности на рынке труда наблюдается в Амурской и Еврейской автономной областях — 0,1.
Ранее стало известно, что численность официально безработных россиян с 3 по 10 июля составила 732,06 тысячи человек. По данным Минтруда, уровень регистрируемой безработицы в среднем по стране составил 1% от численности экономически активного населения. По состоянию на 10 июля работодатели заявили в органы службы занятости 1,75 миллиона вакансий, сообщили в ведомстве.
220464
Обсудить 2
РострудРоссияОбщество
Рекомендуем
Пачки денег
Western Union ограничила сумму переводов за границу
РИА
Новости
Нестор Шуфрич
Шуфрич усомнился в политической легитимности будущей Рады
Политолог оценил предварительные результаты выборов в Раду
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
В Приангарье для пострадавших проведут ярмарки с предложениями жилья
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине рассказали о ловушке для Зеленского
Надежда Савченко
Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов, сообщили СМИ
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Партия Зеленского лидирует с большим отрывом после обработки 42% протоколов
Последствия выпадения обильных осадков в Краснодаре
В Краснодаре за день выпала месячная норма осадков
Экс-президент Украины Петр Порошенко общается с журналистами на избирательном участке в Киеве
Партия Порошенко победила на выборах в Раду на участках за рубежом
Число погибших в ДТП на Кубани возросло до пяти человек
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Архивное фото
Президент Туркмении поручил отправить в Афганистан гуманитарную помощь
Лондон
Танкерная "война". Лондон достал даже США и НАТО
На Алтае начали проверку после гибели туриста под лавиной
Актриса Инна Чурикова
Врачи рассказали о состоянии Инны Чуриковой
Участник акции протеста против раскола в обществе на Таймс-сквер
Элита нашла способ сохранить власть: нужно делать людей несчастными
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:58В Херсоне машина, перевозившая избирательные бюллетени, попала в ДТП
09:58Стала известна стоимость постройки двух новых ледоколов типа "Арктика"
09:54В Коми вагоны с углем сошли с рельсов
09:53Силовики семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:53Гонконгская полиция объяснила, почему поздно прибыла на место столкновений
09:38В Оренбургской области сотрудник МЧС погиб при тушении природного пожара
09:32Число погибших в ДТП на Кубани возросло до пяти человек
09:32Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска отправили на Байконур
09:26Western Union ограничила сумму переводов за границу
09:25Партия Порошенко победила на выборах в Раду на участках за рубежом
09:21Ответственность за Украину лежит только на Зеленском, заявил Шуфрич
09:15В Приангарье для пострадавших проведут ярмарки с предложениями жилья
09:14Политолог оценил предварительные результаты выборов в Раду
09:10Названы регионы с самой сложной ситуацией на рынке труда
09:10На Алтае начали проверку после гибели туриста под лавиной
09:10На Кубани четыре человека погибли в ДТП
09:06Шуфрич усомнился в политической легитимности будущей Рады
09:03В Краснодаре за день выпала месячная норма осадков
08:58Партия Зеленского лидирует с большим отрывом после обработки 42% протоколов
08:51СМИ: в Акапулько пять человек погибли и шесть ранены при нападении на бар
Лента новостейМолния