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РИА Новости

В Краснодаре за день выпала месячная норма осадков

09:03
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© Фото : ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краюПоследствия выпадения обильных осадков в Краснодаре
Последствия выпадения обильных осадков в Краснодаре
© Фото : ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю
Последствия выпадения обильных осадков в Краснодаре
СОЧИ, 22 июл - РИА Новости. Почти месячная норма осадков выпала в Краснодаре в воскресенье, оказались подтоплены почти 90 дворов, дорог и домов, специалисты круглосуточно откачивают воду, сообщает администрация Краснодара и региональное ГУ МЧС.
Ранее сообщалось, что в воскресенье на Краснодар обрушились ливни. По данным регионального МЧС, к утру понедельника подтопленными из-за непрекращающихся ливней были почти 90 дворовых территорий, дорог, домов. Из-за подтоплений останавливалось движение трамваев на двух участках. Спецтехника всю ночь откачивала воду.
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"По последним данным, выпало 54 миллиметра осадков — при месячной норме в 56 миллиметров... По информации ЕДДС, в связи с продолжительными осадками оперативные службы ведут круглосуточный мониторинг состояния Краснодарского водохранилища. По данным специалистов службы, водохранилище имеет большой объем запаса приема ливневых вод — почти 1,5 миллиарда кубических метров. В настоящее время его состояние не вызывает опасений", - говорится в сообщении администрации города.
Согласно данным ГУ МЧС, по состоянию на 06.00 22 июля в Краснодаре поступило 39 заявок о подтоплении автодорог (24 заявки в работе), 49 заявок о подтоплении придомовой территории частных и многоквартирных домов (29 заявок в работе), из них в три дома зашла вода. Работы по откачке воды продолжаются. Уточняется, что всего задействовано 114 человек личного состава, 48 единиц техники, в том числе от МЧС России 37 человек личного состава, 12 единиц техники.
В социальных сетях жители сравнивают столицу Кубани с Венецией и выкладывают видео, где на подтопленных дорогах рядом с автомобилями проплывают люди на сап-бордах, а самые отчаянные, стоя по пояс в воде, ныряют с головой и плывут кролем.
В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение из-за ливней с грозами, шквалистого ветра, угрозы подтоплений из-за подъема уровня воды в реках. Сводные отряды ликвидации ЧС Южного военного округа приведены в повышенную готовность.
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