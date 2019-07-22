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РИА Новости

Партия Зеленского лидирует с большим отрывом после обработки 42% протоколов

08:58
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИзбиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" после обработки 42,62% протоколов набирает 42,31% голосов, свидетельствуют данные на онлайн табло ЦИК.
На втором месте идет партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" с 12,79%.
Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" (8,7%).
Далее идет "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко (8,09%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,39%.
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Накануне на Украине прошли внеочередные выборы в парламент. Половина депутатского корпуса, то есть 225 человек, избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах.
Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составляет пять процентов.
Официальные результаты ЦИК обнародует до пятого августа.
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