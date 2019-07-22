Партия Зеленского лидирует с большим отрывом после обработки 42% протоколов

Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины

КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" после обработки 42,62% протоколов набирает 42,31% голосов, свидетельствуют данные на онлайн табло ЦИК.

На втором месте идет партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" с 12,79%.

Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" (8,7%).

Далее идет "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко (8,09%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,39%.

Накануне на Украине прошли внеочередные выборы в парламент. Половина депутатского корпуса, то есть 225 человек, избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах.

Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составляет пять процентов.