СМИ: в Акапулько пять человек погибли и шесть ранены при нападении на бар

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли и шесть получили ранения в результате нападения неизвестных на бар на мексиканском курорте Акапулько, штат Герреро, сообщает издание Diario de Mexico.
Как сообщили в прокуратуре штата, группа вооруженных людей совершила нападение на посетителей бара "Mr. Bar", расположенного на набережной города напротив гостиницы Fiesta Americana. На месте происшествия были обнаружены четверо погибших и семеро пострадавших, один из которых скончался позднее в больнице.
По факту нападения был задержан один подозреваемый. Прокуратура расследует обстоятельства инцидента.