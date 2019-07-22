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РИА Новости

СМИ: в Акапулько пять человек погибли и шесть ранены при нападении на бар

08:51
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли и шесть получили ранения в результате нападения неизвестных на бар на мексиканском курорте Акапулько, штат Герреро, сообщает издание Diario de Mexico.
Как сообщили в прокуратуре штата, группа вооруженных людей совершила нападение на посетителей бара "Mr. Bar", расположенного на набережной города напротив гостиницы Fiesta Americana. На месте происшествия были обнаружены четверо погибших и семеро пострадавших, один из которых скончался позднее в больнице.
По факту нападения был задержан один подозреваемый. Прокуратура расследует обстоятельства инцидента.
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