СМИ: в Акапулько пять человек погибли и шесть ранены при нападении на бар

Как сообщили в прокуратуре штата, группа вооруженных людей совершила нападение на посетителей бара "Mr. Bar", расположенного на набережной города напротив гостиницы Fiesta Americana. На месте происшествия были обнаружены четверо погибших и семеро пострадавших, один из которых скончался позднее в больнице.