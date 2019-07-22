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РИА Новости

Для пассажиров вернувшегося в Тюмень рейса готовят резервный борт

08:44
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 июл - РИА Новости. Резервный борт готовят для пассажиров рейса авиакомпании "ЮТэйр", вылетевшего из Тюмени в Минеральные воды и вернувшегося обратно после срабатывания датчика неисправности шасси, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Уральское следственное управление на транспорте в понедельник сообщило о том, что в аэропорт Тюмени вернулся Boeing-735 авиакомпании "ЮТэйр", который рано утром вылетел в Минеральные воды. Отмечалось, что в ходе полета сработал датчик неисправности шасси, командир воздушного судна принял решение о выработке топлива и возвращении в аэропорт "Рощино". Самолет со 105 пассажирами благополучно сел в Тюмени, никто не пострадал.
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Представитель перевозчика пояснил РИА Новости, что самолет вернулся "по техническим причинам".
"Ожидается резервное воздушное судно, вылет рейса назначен на 10.00 мск", - добавили в пресс-службе "ЮТэйр".
Уральское следственное управление на транспорте ранее заявило, что проводит проверку по факту возвращения лайнера в Тюмень, следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
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ЮТэйрТюменьПроисшествия
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