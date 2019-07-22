Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов, сообщили СМИ

"Люди придут, чтобы их отоварили". Украинский политик о жизни после выборов На Украине прошли парламентские выборы, лидирует президентская партия "Слуга народа". Процент голосов, поданных за партию Владимира Зеленского, не так высок, как можно было ожидать, отметил в эфире радио Sputnik украинский политик Владимир Олейник.