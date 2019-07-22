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РИА Новости

Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов, сообщили СМИ

08:41
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© РИА Новости / СтрингерНадежда Савченко
Надежда Савченко
© РИА Новости / Стрингер
Надежда Савченко. Архивное фото
КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которая баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, получила восемь голосов поддержки, сообщает в понедельник сайт "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ").
Ранее депутат Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что намерена поехать на территорию Донбасса и проводить там предвыборную агитацию.
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Как говорится в сообщении на сайте, Савченко не планирует обжаловать результаты выборов. Также сообщается, что победил в округе самовыдвиженец Александр Ковалёв.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье.
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"Люди придут, чтобы их отоварили". Украинский политик о жизни после выборовНа Украине прошли парламентские выборы, лидирует президентская партия "Слуга народа". Процент голосов, поданных за партию Владимира Зеленского, не так высок, как можно было ожидать, отметил в эфире радио Sputnik украинский политик Владимир Олейник.
После обработки 35,51% протоколов партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 42,19% на парламентских выборах, партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 12,75%. Третье место у партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,71%, далее идет партия "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко с 8,15%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,39%.
Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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Досрочные выборы в РадуНадежда СавченкоВерховная Рада УкраиныДонецкая областьВ мире
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