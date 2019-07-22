Моряков с судна компании "Гудзон" вернули в Россию из Сингапура

ВЛАДИВОСТОК, 22 июл – РИА Новости. Моряки с попавшего под санкции США судна "Севастополь" приморской компании "Гудзон" репатриированы в РФ после жалобы в Приморскую транспортную прокуратуру, сообщает ведомство.
"В Приморскую транспортную прокуратуру обратились члены экипажа морского судна "Севастополь" с жалобой на нарушения их трудовых прав судовладельцем. В ходе проверки установлено, что ООО "Судоходная компания "Гудзон" по истечении сроков действия трудовых договоров не приняла меры к репатриации российских моряков из иностранного порта", - говорится в сообщении
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Приморский транспортный прокурор направил в суд 12 исковых заявлений с требованием обязать судовладельца доставить моряков во Владивосток. Прокурор внес руководителю компании представление и возбудил в отношении него и юридического лица дела об административном правонарушении.
"Требования прокурора исполнены в добровольном порядке, в настоящее время моряки теплохода "Севастополь" репатриированы в Россию", - отмечается в сообщении.
В прокуратуре отметили, что моряки репатриированы из порта Сингапур.
Как сообщалось ранее, США внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе "Судоходную компанию "Гудзон " и принадлежащее ей судно "Севастополь". Минфин США утверждает, что попавшие в список суда якобы участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море. Компания опровергает данные о причастности к этим поставкам.