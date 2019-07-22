Моряков с судна компании "Гудзон" вернули в Россию из Сингапура

ВЛАДИВОСТОК, 22 июл – РИА Новости. Моряки с попавшего под санкции США судна "Севастополь" приморской компании "Гудзон" репатриированы в РФ после жалобы в Приморскую транспортную прокуратуру, сообщает ведомство.

"В Приморскую транспортную прокуратуру обратились члены экипажа морского судна "Севастополь" с жалобой на нарушения их трудовых прав судовладельцем. В ходе проверки установлено, что ООО "Судоходная компания "Гудзон" по истечении сроков действия трудовых договоров не приняла меры к репатриации российских моряков из иностранного порта", - говорится в сообщении

Приморский транспортный прокурор направил в суд 12 исковых заявлений с требованием обязать судовладельца доставить моряков во Владивосток. Прокурор внес руководителю компании представление и возбудил в отношении него и юридического лица дела об административном правонарушении.

"Требования прокурора исполнены в добровольном порядке, в настоящее время моряки теплохода "Севастополь" репатриированы в Россию", - отмечается в сообщении.

В прокуратуре отметили, что моряки репатриированы из порта Сингапур.