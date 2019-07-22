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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

08:25
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийОтдыхающие на территории парка 850-летия Москвы в районе Марьино
Отдыхающие на территории парка 850-летия Москвы в районе Марьино
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Большая часть дня в Москве обойдётся без осадков, в вечернее время местами может пройти небольшой кратковременный дождь, максимальная температура составит плюс 26 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления. При переменной облачности большая часть дня в Москве обойдётся без осадков. В вечернее время местами не исключены небольшие кратковременные дожди. По нашим оценкам, в течение дня в Москве температура повысится до 24-26 градусов, в столичном регионе - 22-27", - сказала Волосюк.
По словам метеоролога, в понедельник ветер будет дуть с запада со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление изменится незначительно и останется повышенным - 748 миллиметров ртутного столба.
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