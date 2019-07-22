Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

"Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления. При переменной облачности большая часть дня в Москве обойдётся без осадков. В вечернее время местами не исключены небольшие кратковременные дожди. По нашим оценкам, в течение дня в Москве температура повысится до 24-26 градусов, в столичном регионе - 22-27", - сказала Волосюк.