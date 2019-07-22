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РИА Новости
Культура

Врачи рассказали о состоянии Инны Чуриковой

08:18
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктриса Инна Чурикова
Актриса Инна Чурикова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актриса Инна Чурикова . Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Состояние актрисы Инны Чуриковой по-прежнему тяжелое, температура на утро составила 36,2 градуса, сообщили РИА Новости в больнице.
Ранее сообщалось, что Чурикова была госпитализирована в тяжелом состоянии. В пятницу ее перевели из реанимации в обычную палату в НИИ имени Склифосовского.
Инна Чурикова
19 июля, 12:15
Очевидица падения Чуриковой со сцены рассказала подробности инцидента
"Состояние пока тяжелое, температура вечером - 36,6, на утро - 36,2", - сообщили в больнице.
В четверг, 18 июля, сообщалось, что Чурикова во время спектакля "Старая дева" внезапно упала со сцены. Зрители помогли актрисе подняться и самостоятельно дойти до лестницы на сцену. Но на саму сцену и за кулисы ее уже внесли на руках. Спектакль, в котором также играли Екатерина Васильева и Александр Михайлов, прервали.
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КультураИнна ЧуриковаМосква
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