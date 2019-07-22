Врачи рассказали о состоянии Инны Чуриковой

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Состояние актрисы Инны Чуриковой по-прежнему тяжелое, температура на утро составила 36,2 градуса, сообщили РИА Новости в больнице.
Ранее сообщалось, что Чурикова была госпитализирована в тяжелом состоянии. В пятницу ее перевели из реанимации в обычную палату в НИИ имени Склифосовского.
"Состояние пока тяжелое, температура вечером - 36,6, на утро - 36,2", - сообщили в больнице.
В четверг, 18 июля, сообщалось, что Чурикова во время спектакля "Старая дева" внезапно упала со сцены. Зрители помогли актрисе подняться и самостоятельно дойти до лестницы на сцену. Но на саму сцену и за кулисы ее уже внесли на руках. Спектакль, в котором также играли Екатерина Васильева и Александр Михайлов, прервали.