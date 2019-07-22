В ЛНР заявили о нарушении перемирия украинскими силовиками

ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Украинские силовики нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Очередное перемирие на Донбассе было согласовано в Минске и вступило в силу с полуночи 21 июля.
"21 июля в 18.40 зафиксирован обстрел с направления Золотого-4 по Первомайску", - заявил представитель ЛНР.
Уточняется, что зафиксирован один выстрел из гранатомета ГП-25 и применение стрелкового оружия.