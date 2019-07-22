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РИА Новости

В ЛНР заявили о нарушении перемирия украинскими силовиками

08:07
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ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Украинские силовики нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Очередное перемирие на Донбассе было согласовано в Минске и вступило в силу с полуночи 21 июля.
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"21 июля в 18.40 зафиксирован обстрел с направления Золотого-4 по Первомайску", - заявил представитель ЛНР.
Уточняется, что зафиксирован один выстрел из гранатомета ГП-25 и применение стрелкового оружия.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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