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РИА Новости

"Слуга народа" удерживает лидерство после обработки 35% протоколов

07:59
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАгитационные плакаты партии Владимира Зеленского "Слуга Народа" на одной из улиц Львова. Архивное фото
Агитационные плакаты партии Владимира Зеленского Слуга Народа на одной из улиц Львова. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" (42,19%) сохраняет значительный отрыв от партии Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь"(12,75%), свидетельствуют данные ЦИК после обработки 35,51% протоколов.
Третье место - у партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,71%, далее идет партия "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко с 8,15%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,39%.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - президента Владимира Зеленского "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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