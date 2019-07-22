Россиянин на грузовике насмерть сбил двух человек в Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 22 июл — РИА Новости. Россиянин, управлявший грузовиком, сбил насмерть двух человек на юго-востоке Финляндии, в районе города Луумяки, сообщает полиция страны.

"Согласно имеющейся информации, легковой автомобиль с четырьмя пассажирами остановился на обочине шоссе в направлении города Коувола. Автомобиль находился частично на проезжей части. Трое пассажиров вышли из машины. Водитель остался на водительском месте. Пассажиры находились сзади автомобиля или сбоку, когда в них врезался грузовик", - говорится в сообщении.

Полиция уточняет, что мужчина 1979 года рождения и женщина 1982 года рождения, проживавшие в финском местечке Кименлааксо, скончались на месте, третий пассажир - мужчина 1982 года рождения, также из Кименлааксо, получил ранения и доставлен в больницу.

Водитель - женщина 1995 года рождения не пострадала.

"Россиянин 1983 года рождения, управлявший грузовиком, подозревается на данном этапе предварительного расследования в создании угрозы безопасности дорожного движения, причинении смерти по неосторожности и причинении травм", - говорится в сообщении.