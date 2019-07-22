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РИА Новости

Россиянин на грузовике насмерть сбил двух человек в Финляндии

07:56
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 июл — РИА Новости. Россиянин, управлявший грузовиком, сбил насмерть двух человек на юго-востоке Финляндии, в районе города Луумяки, сообщает полиция страны.
"Согласно имеющейся информации, легковой автомобиль с четырьмя пассажирами остановился на обочине шоссе в направлении города Коувола. Автомобиль находился частично на проезжей части. Трое пассажиров вышли из машины. Водитель остался на водительском месте. Пассажиры находились сзади автомобиля или сбоку, когда в них врезался грузовик", - говорится в сообщении.
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Полиция уточняет, что мужчина 1979 года рождения и женщина 1982 года рождения, проживавшие в финском местечке Кименлааксо, скончались на месте, третий пассажир - мужчина 1982 года рождения, также из Кименлааксо, получил ранения и доставлен в больницу.
Водитель - женщина 1995 года рождения не пострадала.
"Россиянин 1983 года рождения, управлявший грузовиком, подозревается на данном этапе предварительного расследования в создании угрозы безопасности дорожного движения, причинении смерти по неосторожности и причинении травм", - говорится в сообщении.
Водитель не был в состоянии алкогольного опьянения, на момент инцидента было темно, поэтому предварительное расследование направлено на то, чтобы определить, имел ли водитель грузовика возможность обнаружить кого-либо на дороге, уточняют в полиции.
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