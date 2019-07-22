Кандидаты от партии Зеленского выигрывают в 117 одномандатных округах

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Кандидаты от президентской партии "Слуга народа" выигрывают в 117 одномандатных округах, еще в 51 округе побеждают самовыдвиженцы, свидетельствуют данные ЦИК Украины по данным 33% протоколов.

Парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. По партийным спискам с огромным отрывом "Слуга народа".

Украинский ЦИК опубликовал первые данные подсчета голосов во всех одномандатных округах кроме двух. В 117 из них лидируют кандидаты от "Слуги народа", в восьми - от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", в двух - от "Батькивщины" Юлии Тимошенко, в двух - от "Европейской солидарности" Петра Порошенко и в двух - от "Голоса".

Еще в 51 округе лидируют самовыдвиженцы.

В Киеве "Слуга народа" выигрывает все 13 округов.

В голосовании по партийным спискам обработаны пока 34% протоколов. "Слуга народа" набирает 42,1%, "Оппозиционная платформа - за жизнь" – 12,7%, "Европейская солидарность" 8,7%, "Батькивщина" 8,2% и "Голос" - 6,4%.

По подсчетам газеты "Украинская правда", партия Зеленского может рассчитывать на 121 место по партийным спискам, "Оппозиционная платформа - за жизнь" - на 36, "Европейская солидарность" на 25, "Батькивщина" на 25 и "Голос" на 19.