На Урале водитель Infiniti пытался наехать на мужчину с ребенком

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Правоохранители проводят проверку после попытки водителем Infiniti при объезде пробки наехать на мужчину с ребенком на руках, сообщили РИА Новости в пресс-службе свердловского управления ГИБДД.
По данным местного портала Е1.ru, инцидент произошел 20 июля на трассе Екатеринбург – Шадринск перед железнодорожным переездом. На кадрах опубликованного в СМИ видео видно, как Infiniti пытался объехать образовавшуюся пробку по обочине, где стоял мужчина с маленькой девочкой на руках. Когда отец ребенка отказался отходить в сторону, иномарка несколько раз начинала двигаться вперед, проталкивая мужчину по дороге.
"Установлено, что за рулём Infiniti был 29-летний мужчина. Его вызвали для дачи объяснений в отдел полиции. Сейчас по данному факту проводится проверка", – сказала собеседница агентства.