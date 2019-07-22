Президент Туркмении поручил отправить в Афганистан гуманитарную помощь

АШХАБАД, 22 июл - РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал распоряжение об отправке груза гуманитарной помощи в Афганистан, сообщает в понедельник русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
Согласно документу сформировать гуманитарный груз поручено министерству образования, министерству здравоохранения и медицинской промышленности, министерству торговли и внешнеэкономических связей, министерству текстильной промышленности, а также Союзу промышленников и предпринимателей Туркменистана.
Туркменистан направляет в соседнюю страну в качестве гуманитарной помощи школьные принадлежности, медикаменты и расходные материалы, матрасы, постельное белье, детскую одежду, кондитерские изделия, фруктовые соки, безалкогольные напитки. Стоимость гуманитарного груза не называется.
Туркменистан оказывает широкомасштабную гуманитарную помощь афганскому народу. В частности, на протяжении ряда лет Ашхабад обеспечивает северные провинции Афганистана электроэнергией по льготным ценам.
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