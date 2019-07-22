Президент Туркмении поручил отправить в Афганистан гуманитарную помощь

АШХАБАД, 22 июл - РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал распоряжение об отправке груза гуманитарной помощи в Афганистан, сообщает в понедельник русскоязычная газета правительства " Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал распоряжение об отправке груза гуманитарной помощи в Афганистан, сообщает в понедельник русскоязычная газета правительства " Нейтральный Туркменистан ".

Согласно документу сформировать гуманитарный груз поручено министерству образования, министерству здравоохранения и медицинской промышленности, министерству торговли и внешнеэкономических связей, министерству текстильной промышленности, а также Союзу промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Туркменистан направляет в соседнюю страну в качестве гуманитарной помощи школьные принадлежности, медикаменты и расходные материалы, матрасы, постельное белье, детскую одежду, кондитерские изделия, фруктовые соки, безалкогольные напитки. Стоимость гуманитарного груза не называется.