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РИА Новости

Более 14,5 миллиона украинцев проголосовали на выборах в Раду

07:42
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкИзбиратели на досрочных выборах в Верховную раду Украины. 21 июля 2019
Избиратели на досрочных выборах в Верховную раду Украины. 21 июля 2019
© РИА Новости / Игорь Маслов
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КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Более 14,5 миллиона украинцев проголосовали на внеочередных выборах в Верховную раду, свидетельствуют данные ЦИК.
По данным ЦИК, 14,7 миллиона человек получили избирательные бюллетени на момент окончания голосования. Всего в списки избирателей внесено 29,5 миллиона человек.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 43,5%, за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,5%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко - 8,1%. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,1%) и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,6%). Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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Досрочные выборы в РадуВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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