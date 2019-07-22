Самолет Utair вернулся в Тюмень из-за сигнала о неисправности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл — РИА Новости. Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Тюмень — Минеральные Воды, вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика неисправности шасси, сообщило Уральское следственное управление на транспорте СК.

По предварительным данным, нештатная ситуация на борту Boeing-735 произошла после взлета. Командир воздушного судна решил выработать топливо и вернуться в Тюмень. Он приземлился спустя 40 минут после взлета.

На борту самолета находились 105 пассажиров, из них 19 детей и пять членов экипажа. Пострадавших нет.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, опрашивают членов экипажа, наземные службы аэропорта, а также представителей авиакомпании.