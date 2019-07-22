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РИА Новости

Самолет Utair вернулся в Тюмень из-за сигнала о неисправности

07:41
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл — РИА Новости. Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Тюмень — Минеральные Воды, вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика неисправности шасси, сообщило Уральское следственное управление на транспорте СК.
По предварительным данным, нештатная ситуация на борту Boeing-735 произошла после взлета. Командир воздушного судна решил выработать топливо и вернуться в Тюмень. Он приземлился спустя 40 минут после взлета.
На борту самолета находились 105 пассажиров, из них 19 детей и пять членов экипажа. Пострадавших нет.
Сейчас следователи осматривают место происшествия, опрашивают членов экипажа, наземные службы аэропорта, а также представителей авиакомпании.
Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка, отмечается в сообщении ведомства.
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