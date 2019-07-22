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РИА Новости

Партия Зеленского сохраняет лидерство после обработки 30,9% протоколов

06:56
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкИзбиратель на досрочных выборах в Верховную раду Украины. 21 июля 2019
Избиратель на досрочных выборах в Верховную раду Украины. 21 июля 2019
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 42,12%, следует из данных ЦИК после обработки 30,9% протоколов.
Второе место у "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, у нее 12,69%. Далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" с 8,7%. Четвертое место у "Батькивщины" экс-премьера Юлии Тимошенко - 8,2%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,41%.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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