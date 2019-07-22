В районы Приморья, где ожидаются подтопления, отправили водоналивные дамбы

ХАБАРОВСК, 22 июл — РИА Новости. Водоналивные дамбы для защиты от наводнений, которые в минувшую пятницу доставил в Приморье самолет МЧС, уже отправлены в районы, где ожидаются подтопления из-за тайфуна "Данас", сообщает региональный главк МЧС.

В настоящее время на Приморье оказывает влияние тайфун "Данас", который ослабел до циклона. Он принес ливни и сильный ветер. В некоторых районах за ночь выпало около месячной нормы осадков, во Владивостоке – половина месячной нормы. В понедельник тайфун смещается в восточные районы края, вечером покинет регион.

Как сообщает региональный главк, специалисты центра управления в кризисных ситуациях МЧС смоделировали наиболее вероятные места возможного подтопления в нескольких районах.

"Из 18 полученных водоналивных дамб 10 комплектов направлены в Уссурийск для защиты микрорайона "Семь ветров" от озера Солдатское до жилого массива. Оставшиеся восемь комплектов направлены в Дальнереченский, Красноармейский и Красноармейские муниципальные районы", - говорится в сообщении.