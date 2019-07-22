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РИА Новости

Более 700 жителей Новосибирской области пожаловались на задымленность

06:49
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НОВОСИБИРСК, 22 июл – РИА Новости. Более 700 звонков с жалобами на задымленность поступили в выходные дни от жителей Новосибирской области, ухудшения самочувствия людей не выявлено, сообщил в понедельник на оперативном совещании в облправительстве глава ГУМЧС по региону Виктор Орлов.
"На территории Новосибирска и 18 районов Новосибирской области 21 июля наблюдалось задымление. Задымленность вызвана действующими лесными пожарами на территории Красноярского края. На телефоны экстренных служб поступило более 700 звонков с жалобами от населения. Случаев ухудшения самочувствия не заявлено. Проводится информирование населения. Улучшение обстановки ожидается в ближайшие 2-3 дня при изменении направления ветра", - сказал Орлов.
В свою очередь, мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что задымление в Новосибирске началось рано утром 21 июля и наблюдается до сих пор. "Население оповещается о правилах поведения, чтобы не вдыхать смоговую смесь, уменьшить физическую активность и так далее", - сказал градоначальник.
Новосибирский главк МЧС в воскресенье сообщал, что легкое задымление от пожаров в Красноярском крае наблюдают жители Хакасии, Новосибирской и Томской областей.
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