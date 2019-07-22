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РИА Новости

Китайские компании попросили отменить пошлины на сельхозимпорт из США

06:47
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© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong, File
ПЕКИН, 22 июл – РИА Новости. Китайские компании обратились к властям страны с просьбой отменить пошлины на импорт сельхозпродукции США, передает агентство Синьхуа со ссылкой на китайские власти.
Сообщается, что китайские компании запросили американских экспортеров о закупках сельхозпродукции и обратились к властям Китая с просьбой освободить их от пошлин.
По данным агентства, комитет по тарифам соберет экспертный совет для изучения этих заявок.
Агентство добавляет, что китайские компании готовы продолжать импортировать определенную сельхозпродукцию из США, которая пользуется спросом в Китае.
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США 9 июля заявили о решении отменить повышенные пошлины для 110 наименований китайских товаров. Китай в ответ заявил, что рассматривает это решение как обычную практику и со своей стороны уже установил соответствующий механизм по освобождению от пошлин и будет принимать меры в соответствии с запросом компаний.
Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США также поручил начать повышение пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайский минфин сообщил, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп ранее провел на полях саммита в Осаке встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения.
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