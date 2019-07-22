Волочкова прокомментировала сообщения о свадьбе

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова в интервью Балерина Анастасия Волочкова в интервью StarHit назвала сплетнями сообщения о том, что она якобы выходит замуж.

"Сплетни иногда бегут впереди меня. Уже столько небылиц и выдумок сочинили. Позитив и смех — лучшие лекарства в борьбе с клеветой", — сказала она.

Также Волочкова объяснила, что рассталась с певцом Николаем Басковым, поскольку "каждый из них идет своим путем по дороге творчества".

"Мы оба самодостаточны. Расстаться на время — не значит разойтись", — пояснила балерина.