Тайфун "Данас" в Приморье ослаб до циклона

ХАБАРОВСК, 22 июл — РИА Новости. Тайфун "Данас", ослабевший до циклона, покинет территорию Приморского края вечером в понедельник, сообщается на Тайфун "Данас", ослабевший до циклона, покинет территорию Приморского края вечером в понедельник, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

"Данас" в воскресенье принес в Приморье ливни и сильный ветер. Объявлено штормовое предупреждение. В некоторых районах за ночь выпало около месячной нормы осадков, во Владивостоке – половина месячной нормы. В понедельник тайфун смещается в восточные районы края.

"Тайфун "Данас" перешёл в циклон. В настоящее время он находится над Хасанским муниципальным районом и южным побережьем края и продолжает смещаться в северном и северо-восточном направлении со скоростью около 30 километров в час… К 19.00 (12.00 мск) 22 июля циклон покинет территорию края", - говорится в сообщении.