Тайфун "Данас" в Приморье ослаб до циклона

ХАБАРОВСК, 22 июл — РИА Новости. Тайфун "Данас", ослабевший до циклона, покинет территорию Приморского края вечером в понедельник, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
"Данас" в воскресенье принес в Приморье ливни и сильный ветер. Объявлено штормовое предупреждение. В некоторых районах за ночь выпало около месячной нормы осадков, во Владивостоке – половина месячной нормы. В понедельник тайфун смещается в восточные районы края.
"Тайфун "Данас" перешёл в циклон. В настоящее время он находится над Хасанским муниципальным районом и южным побережьем края и продолжает смещаться в северном и северо-восточном направлении со скоростью около 30 километров в час… К 19.00 (12.00 мск) 22 июля циклон покинет территорию края", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наиболее сильные дожди в понедельник пройдут в Хасанском, Октябрьском, Пограничном, Ольгинском, Кавалеровском, Тернейском, Лазовском районах, в Дальнегорском и Находкинском городских округах. В случае возникновения ЧС готовы к развертыванию 10 пунктов временного размещения. Для ликвидации возможных аварий на объектах электроснабжения и ЖКХ сформировано 746 ремонтно-восстановительных бригад – это более 5,3 тысячи человек и 1,9 тысячи единиц техники, в готовности находятся 10 аварийно-спасательных бригад. Для мониторинга обстановки в региональном главке МЧС действует оперативный штаб.