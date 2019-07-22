Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T06:07Z
https://ria.ru/20190722/1556750470.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Полиция задержала телефонных мошенников, укравших 12 миллионов рублей

06:07
2626
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Полицейские совместно с Росгвардией задержали пятерых мужчин, которых подозревают в телефонном мошенничестве, ущерб превысил 12 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Установлено, что злоумышленники звонили пожилым людям и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Затем они сообщали, что пенсионерам положена денежная компенсация за ранее приобретенные биологически активные добавки, однако для ее получения необходимо оплатить налоговую пошлину", - сообщила собеседница.
Троих пенсионеров удалось обмануть – они перевели деньги мошенникам при помощи платежной системы. Еще одна женщина перевела им требуемую сумму, но поняла, что ее обманули, и вернула деньги.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Московского региона и Приморского края задержаны пятеро мужчин в возрасте от 31 до 45 лет", - рассказала Волк.
Смартфон
15 июля, 09:08
Роскачество объяснило, как распознать телефонных мошенников
Сейчас все они под стражей.
"Проведены девять обысков, в результате которых изъяты мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и чеки. Обнаружена электронная база данных и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", - сообщила официальный представитель МВД.
Всего мужчин подозревают в 50 мошенничествах в нескольких регионах России. Общий ущерб, заключила Волк, превысил 12 миллионов рублей, по предварительным данным.
Здание Московского городского суда
6 июня, 09:30
Мосгорсуд рассказал о новом способе мошенничества
4102020
Обсудить 0
МоскваПриморский крайПроисшествия
Рекомендуем
Попросившая помощи Меркель семья из Кузбасса отказывается покидать барак
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине рассказали о ловушке для Зеленского
В Чите сотрудника МЧС задержали на совещании в мэрии
У входа в Сингапурский пролив пираты напали на южнокорейский сухогруз
Лента
новостей
В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой
Военнослужащие вооруженных сил Украины и армейских подразделений иностранных государств у БМП-2 во время активной фазы военных учений Репид Трайдент - 2018
Трое украинских военных утонули на глазах инструкторов НАТО, заявили в ДНР
Таможенный пост в аэропорту
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов, овощей и цветов
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019
Украинский экс-дипломат рассказал, что станет "могилой" Зеленского
Саранча
Продукты для россиян обогатят панцирями саранчи, пишут СМИ
Анастасия Волочкова после премьеры спектакля Иосифа Райхельгауза Пришел мужчина к женщине
Волочкова прокомментировала сообщения о свадьбе
Трудовая книжка. Архивное фото
Специалисты рассказали, что делать при потере трудовой книжки
В Дагестане обнаружили машину с мертвецом за рулем
Лондон
Танкерная "война". Лондон достал даже США и НАТО
Россиянин на грузовике насмерть сбил двух человек в Финляндии
Выборы в Верховную Раду 2019
Выборы в Верховную раду Украины
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:05Суд по делу об изнасиловании дознавателя в Уфе начнется 29 июля
09:58В Херсоне машина, перевозившая избирательные бюллетени, попала в ДТП
09:58Стала известна стоимость постройки двух новых ледоколов типа "Арктика"
09:54В Коми вагоны с углем сошли с рельсов
09:53Силовики семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:53Гонконгская полиция объяснила, почему поздно прибыла на место столкновений
09:38В Оренбургской области сотрудник МЧС погиб при тушении природного пожара
09:32Число погибших в ДТП на Кубани возросло до пяти человек
09:32Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска отправили на Байконур
09:26Western Union ограничила сумму переводов за границу
09:25Партия Порошенко победила на выборах в Раду на участках за рубежом
09:21Ответственность за Украину лежит только на Зеленском, заявил Шуфрич
09:15В Приангарье для пострадавших проведут ярмарки с предложениями жилья
09:14Политолог оценил предварительные результаты выборов в Раду
09:10Названы регионы с самой сложной ситуацией на рынке труда
09:10На Алтае начали проверку после гибели туриста под лавиной
09:10На Кубани четыре человека погибли в ДТП
09:06Шуфрич усомнился в политической легитимности будущей Рады
09:03В Краснодаре за день выпала месячная норма осадков
08:58Партия Зеленского лидирует с большим отрывом после обработки 42% протоколов
Лента новостейМолния