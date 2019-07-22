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РИА Новости

У входа в Сингапурский пролив пираты напали на южнокорейский сухогруз

06:02
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ТОКИО, 22 июл - РИА Новости. Морские пираты напали в понедельник на южнокорейское грузовое судно в Южно-Китайском море к северо-востоку от Сингапура, серьезно никто не пострадал, сообщило министерство мореходства и рыболовства Республики Корея.
По его данным, семеро вооруженных пиратов на скоростном катере напали на сухогруз CK Bluebell водоизмещением 44 тысячи 132 тонн у входа в Сингапурский пролив. Было похищено 10 тысяч долларов наличными, отобраны личные вещи моряков, включая мобильные телефоны, одежду и обувь. Капитан судна и еще один человек получили ушибы, других пострадавших нет.
Экипаж состоит из четырех корейцев и 18 граждан Индонезии. Пираты находились на сухогрузе CK Bluebell около получаса, после чего скрылись, а судно возобновило плавание.
Министерство оповестило о случившемся другие южнокорейские суда, чтобы они проявляли бдительность.
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СингапурЮжно-Китайское мореЮжная КореяВ мире
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